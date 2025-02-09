غضب من واشنطن إلى نيويورك.. رشق موكب نتنياهو بالبيض والطلاء الأحمر وهتافات تطارد غالانت (شاهد)

تعرَّض موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، لهجوم في واشنطن من متضامنين مع القضية الفلسطينية، إذ قاموا برشقه بالبيض والطلاء الأحمر الذي يرمز إلى الدماء، في رسالة تعبّر عن رفضهم سياسات حكومته تجاه الفلسطينيين.

وردد المحتجون هتافات غاضبة، تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومعارضتهم للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وقبل ثلاثة أيام، اقتحم عدد من الناشطين الأمريكيين الفندق الذي يقيم فيه نتنياهو بالعاصمة الأمريكية، احتجاجًا على سياسات حكومته تجاه الفلسطينيين، ولا سيما العدوان المستمر على قطاع غزة.

ووثّقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات اقتحام الناشطين للفندق، إذ واجهتهم قوات الأمن بسرعة لمحاولة إخراجهم، لكنهم استمروا في الهتاف وترديد الشعارات المناهضة لنتنياهو حتى اللحظات الأخيرة.

مهم جداً! قمنا بعمل ترجمة لاقتحام مجموعة من الناشطين الأمريكان للفندق الذي يقيم فيه نتيناهو بالعاصمة واشنطن وانظروا ماذا فعلوا! جزء من انتصار غزة هو ما ترونه من الشعوب الغربية وخاصة اصحاب البشرة البيضاء في دعم القضية الفلسطنية!! #ترامب #غزة#نتنياهو pic.twitter.com/sfApbYC0ZA — Mohamed Ismail (@Mohamed71935373) February 8, 2025

غالانت في شوارع نيويورك

ولم يقتصر الغضب على نتنياهو وحده، فقد كان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أيضًا هدفًا للمتظاهرين الذين رصدوا وجوده في شوارع مدينة نيويورك. وسرعان ما التف المحتجون حوله، مطلقين هتافات تطالب بمحاكمته ومحاسبته على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

يُذكر أن غالانت يشارك نتنياهو في مذكرة اعتقال صدرت لهما من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ردود فعل غاضبة

وانتشرت مقاطع فيديو توثّق لحظات مواجهة المتظاهرين لغالانت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة واسعة من التعليقات الغاضبة والمنددة بسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب شون بلاك مول “لا توجد لحظة سلام لمرتكبي الإبادة الجماعية”.

وقالت مايا “يجب محاسبة جميع مجرمي الحرب حتى تسود العدالة”، في حين وصفت ماجي، غالانت بأنه “هارب إسرائيلي آخر يتباهى بوضعه كمجرم حرب”، متسائلة “من سيعتقله هو ونتنياهو؟”.

أما ليلى بن ساسي، فقد عبَّرت عن استيائها قائلة “جميع مجرمي الحرب يزورون الولايات المتحدة وكأن شيئًا لم يكن”.

في حين كتب حساب آخر “هذه ثمرة من ثمرات الطوفان، من البذرة التي غرسها شعب غزة بصبرهم وصمودهم وتضحياتهم”، في إشارة إلى استمرار النضال الفلسطيني رغم القمع والاضطهاد.