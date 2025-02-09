بقيادة المتطرف غليك.. عشرات المستوطنين يؤدون طقوسا استفزازية خلال اقتحام الأقصى (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف “يهودا غليك” اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية علنية بحماية من شرطة الاحتلال التي اعتدت على المصلين وأبعدتهم عن مسار اقتحام المستوطنين.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

اقتحامات الأقصى

وأوائل الشهر الجاري، أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بأن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 21 مرة خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن الاحتلال ومستوطنيه صعَّدوا من اعتداءاتهم على الأقصى، سواء بعدد الاقتحامات أو من خلال المخططات التهويدية الخطيرة التي طالت المسجد المبارك.

تصعيد في شمال الضفة المحتلة

وتأتي هذه التطورات في حين يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته في شمال الضفة الغربية، إذ بدأت قواته فجر الأحد باجتياح مخيم نور شمس في طولكرم، ومحاصرته وإجبار مجموعة من العائلات على مغادرة منازلها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطنة، وهي حامل في الشهر الثامن، وإصابة زوجها بجروح حرجة برصاص الاحتلال، خلال العدوان على مخيم نور شمس.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسَّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن 906 شهداء ونحو 7 آلاف مصاب، واعتقال 14 ألفًا و300 شخص، وفق بيانات فلسطينية رسمية.