“إسرائيل أصبحت نكتة الشرق الأوسط”.. بن غفير يقدّم مطلبا جديدا لنتنياهو بشأن غزة

وجَّه عضو الكنيست إيتمار بن غفير، صباح اليوم، انتقادات حادة لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن غزة، متهمًا المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) بالاستسلام للضغوط الدولية بشأن المساعدات الإنسانية.

“أصبحنا نكتة الشرق الأوسط”

وقال بن غفير في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية “أصبحنا نكتة الشرق الأوسط، ولست متأكدًا أننا ندرك ذلك الآن”.

وأضاف وزير الأمن القومي السابق الذي كان يملك صلاحيات واسعة بشأن وضع الأسرى الفلسطينيين “ما لم يُنفَّذ خلال 30 عامًا في السجون، قمتُ به. وللأسف، كنتُ الوحيد في المجلس الوزاري المصغر الذي عارض إدخال المساعدات الإنسانية. حيثما استطعت، أحدثت تغييرًا جذريًّا بنسبة 180 درجة”.

وكان بن غفير قد أجرى تعديلات جذرية على السياسات المتبعة تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إذ خفّض الامتيازات المتاحة لهم، وشدَّد من ظروف احتجازهم. وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ساءت أوضاع السجون كثيرًا، إذ استشهد أسرى بسبب التعذيب.

“لا يمكن العمل دائمًا وفقًا للضغوط”

وانتقد بن غفير طريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ما وصفها بـ”الضغوط” الأمريكية، قائلًا “لا يمكن العمل دائمًا وفقًا للضغوط. صحيح أنه ليس من السهل الوقوف في وجه رئيس الولايات المتحدة، لكن كنتُ أتوقع من رئيس الوزراء أن يأتي بموقفنا الحقيقي وألا يروي قصصًا”.

وأضاف مستنكرًا دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “لا توجد دولة تزود عدوها بالوقود، وتمنحه مساعدات إنسانية تذهب مباشرة إلى أيدي (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، ومن صوَّت لصالح ذلك كان يعلم هذه الحقيقة”.

“خطة الهجرة الطوعية”

وبشأن مستقبل قطاع غزة، دعا بن غفير إلى البدء فورًا بتنفيذ خطة الهجرة الطوعية، قائلًا “يجب أن نبدأ اليوم بتشجيع الهجرة الطوعية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك وقتًا، لكن من جهة إسرائيل لا وقت لدينا”.

وأكد أنه لن يعود إلى الحكومة “إلا إذا عملوا باتجاه إسقاط حماس”، مضيفًا “قيل لي منذ عامين إنهم سيقيلون المستشارة القضائية للحكومة ولم يفعلوا ذلك، وهنا أيضًا لا يزالون يكتفون بالوعود فقط”.

وفي ختام المقابلة، طالب بن غفير بنقل صلاحيات إلى حزبه، قائلًا “يجب أن يكون وزير الهجرة الطوعية من حزب عوتسما يهوديت (يميني متطرف)، يجب أن يكون ذلك مسؤوليتنا. عندما يقول لي رئيس الوزراء إنه يريد ذلك، سأدعمه”.