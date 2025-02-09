شاهد: لحظة تجريف قوات الاحتلال لشوارع مخيم نور شمس

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير البنى التحتية في مخيم نور شمس ضمن حملة عسكرية شنها على المخيم الواقع بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، لحظة قيام جرافات الاحتلال العسكرية بتجريف شوارع مخيم نور شمس.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن جرافات الاحتلال دمّرت البنية التحية لشوارع المخيم، واستولت على العديد من المباني وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية.

وصباح الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد المواطنة سندس جمال شلبي (23 عامًا) وهي حامل في شهرها الثامن، وإصابة زوجها بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم نور الشمس.

وأضافت الوزارة أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياة الجنين بسبب إعاقة الاحتلال نقل المصابين إلى المستشفى، إذ وصلت المواطنة مستشهدة مع جنينها.