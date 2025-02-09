شهيدة في نور شمس.. الاحتلال يحاصر المخيم ويصعّد عملياته بطولكرم وسط اشتباكات مع المقاومة (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وأجبرت بعض العائلات على إخلاء منازلها.

وقالت المصادر إن جرافات الاحتلال تقوم بتدمير البنية التحية لشوارع مخيم نورشمس، كما قامت بالاستيلاءعلى العديد من المباني وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية.

استشهاد مواطنة وجنينها في “نور شمس”

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد استشهاد المواطنة سندس جمال محمد شلبي (23 عامًا) وهي حامل بالشهر الثامن، وإصابة زوجها بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مخيم نور شمس للاجئين.

وأضافت الوزارة أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياة الجنين بسبب إعاقة الاحتلال نقل الإصابات إلى المستشفى، حيث وصلت المواطنة مستشهدة مع جنينها.

وفي تطور آخر اقتحمت قوات الاحتلال قرية صيدا في طولكرم.

سرايا القدس تتصدى لقوات الاحتلال

وذكرت سرايا القدس – كتيبة طولكرم في بيان الأحد أن مقاتليها “يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال المختلفة لمخيم نورشمس ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة حسب معطيات وظروف الميدان”.

وتابعت “تمكّن مقاتلونا من خوض معارك ضارية مع قوات العدو في محور المنشية و شارع نابلس والمسلخ وحي جبل الصالحين ومحور السيف، وإمطار قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص كما تمكن أبطالنا من تفجير عدد من العبوات الناسفة في خط سير الآليات العسكرية في محور السيف محققين إصابات مؤكدة”.

بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك

وزعم بيان مشترك للمتحدث باسم جيش الاحتلال والمتحدث باسم جهاز الأمن العام (الشاباك) أن “فرقة قتالية من لواء أفرايم تبدأ عملياتها في نور الشمس، في إطار عملية إحباط الإرهاب في منطقة الضفة الغربية“.

حصار المخيم

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال وسّعت نطاق عدوانها، الذي دخل يومه الرابع عشر، ليشمل مخيم نور شمس شرق المدينة، في تصعيد خطير أسفر عن دمار واسع في البنية التحتية، وإجبار السكان على الخروج من منازلهم.

وأكّدت أن قوات الاحتلال فرضت حصارًا مطبقًا على المخيم، من جهاته كافة، بعد الاستيلاء على مبانٍ سكنية، وطرد سكانها والاستيلاء على مفاتيح مركباتهم، وإجبارهم على التوجّه إلى خارج المدينة مشيًا على الأقدام، وسط البرد القارس وأجواء محفوفة بالمخاطر، وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقنّاصة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل بالمخيم، وأجبرت سكانها على مغادرتها تحت تهديد السلاح، وحولتها لثكنات عسكرية، وفرضت منعا للتجول. وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف شوارع وتعمدت التشويش على شبكات الإنترنت في المنطقة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في طولكرم، إن الاحتلال منع طواقمها من دخول المخيم بعد تلقيها بلاغًا بوجود إصابات، كما اعتقل عددا من المواطنين في ضاحية اكتابا بعد مداهمة منازل.

مواصلة العدوان على مخيم طولكرم

وفي مخيم طولكرم، ما زالت قوات الاحتلال تنشر أعدادا كبيرة من المشاة في أحيائه وأزقته كافة، وتداهم المنازل، التي أصبحت غالبيتها فارغة ومدمرة بعد طرد سكانها منها، وتواصل استيلاءها على البنايات العالية وتحويلها إلى منصات قنص وإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي.

وانتشرت قوات المشاة على طول شارع نابلس، وسط أعمال تمشيط وتفتيش في الأراضي الزراعية وبين المنازل والمنشآت، في الوقت الذي تستولي على مبنى سكني في المنطقة وحولته إلى ثكنة عسكرية وأماكن للقناصة.

وفي مدينة طولكرم، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على منطقة الحي الشرقي للمدينة، حيث داهمت العشرات من منازل المواطنين، كما تواصل حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث يتمركز الجنود على بوابتي المستشفى، ويعرقلون عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية، في الوقت الذي ما زال يستولي على المباني التجارية المحيطة به.

مداهمة منزل الشهيد دراغمة

وفي تطور آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة طوباس. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الشهيد محمد دراغمة، إضافة إلى منزل شقيقه كمال.

وأضافت أن قوات الاحتلال قامت بأخذ قياسات المنزلين، وأحدثت خلال ذلك تدميرا كبيرا في محتوياتهما. وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزل الشهيد قبل مداهمته وأطلقت الرصاص نحوه، كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على والد الشهيد وقامت طواقم الإسعاف بنقله إلى المستشفى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما خلف 906 شهيدا فلسطينييا، ونحو 7 آلاف مصاب، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق بيانات فلسطينية رسمية.