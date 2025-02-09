صور جوية صادمة بعد انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم (شاهد)

كشف الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من محور نتساريم وسط قطاع غزة عن حجم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والمنازل والمنشآت الفلسطينية، نتيجة عمليات القصف والتجريف التي نفذتها قوات الاحتلال على مدار أكثر من 15 شهرًا من العدوان المتواصل.

ورصدت صور جوية، حصلت عليها الجزيرة مباشر، مشاهد الدمار الشامل في المناطق المحاذية للمحور، مثل المغراقة والنصيرات وجحر الديك وحي الزيتون، إذ بدت هذه المناطق مدمرة بالكامل بفعل القصف المكثف والتجريف الواسع الذي طال الأراضي الزراعية والممتلكات المدنية.

حفريات عميقة وشوارع مدمرة بالكامل

وأظهرت مقاطع الفيديو التي وثقتها الكاميرات حجم الدمار الهائل لشبكات الكهرباء والمياه، كما بدت الشوارع مدمرة بشكل كامل، مع وجود حفريات واسعة وعميقة خلَّفها جيش الاحتلال، في محاولة واضحة لتغيير الجغرافيا السكانية والطبيعية للمنطقة، ما يزيد من صعوبة إعادة الحياة إلى هذه المناطق في ظل الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم، انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم بالكامل، بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر على احتلاله.

وفصل جيش الاحتلال محافظتَي غزة والشمال عن محافظات الوسط والجنوب أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأجبر وقتها مليون فلسطيني على النزوح تحت القصف والإبادة إلى جنوب وادي غزة.

عودة النازحين

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ جيش الاحتلال رسميًّا الانسحاب من محور “نتساريم” من شارع الرشيد غربًا حتى شرق شارع صلاح الدين شرقًا، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار؛ ما مكَّن أكثر من نصف مليون نازح فلسطيني من العودة إلى شمال القطاع.

وبدأت عملية عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع سيرًا على الأقدام عبر الطريق الساحلي، إضافة إلى استخدام المركبات على طريق صلاح الدين.