بعد انسحاب الاحتلال من نتساريم.. النازحون يواصلون العودة إلى شمال غزة (شاهد)

شهد قطاع غزة، اليوم الأحد، استمرار عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم بالكامل.

وأظهرت الصور عشرات السيارات لفلسطينيين محمَّلة بأغراضهم، متجهة شمالًا من جنوب القطاع ووسطه.

وأكدت حركة حماس، الأحد، أن انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم وسط قطاع غزة “يمثّل استكمالًا لفشل أهداف حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع على مدار 15 شهرًا”.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان “عودة النازحين واستمرار عمليات تبادل الأسرى، إلى جانب الانسحاب من نتساريم، يدحض كذب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تحقيق نصر كامل على شعبنا”.

وأضاف القانوع “كل محاولات الاحتلال لبسط السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتقسيمه باءت بالفشل أمام بسالة المقاومة وصمود شعبنا”.

وجاء انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية، فجر الأحد، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

ويتضمن الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم الذي أقامه الجيش الإسرائيلي وسط القطاع ويفصل شماله عن جنوبه، بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر على احتلاله.