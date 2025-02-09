قيادي في حماس للجزيرة مباشر: مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين رسالة تحذير لنتنياهو (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم إن مشاهد تسليم الأسرى، السبت، رسالة تحذير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بألا يتلاعب ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الحركة ملتزمة بتنفيذ الاتفاق بكل مراحله ما دام الاحتلال يلتزم بذلك.

وأضاف نعيم في مقابلة مع الجزيرة مباشر “لن نسمح لأحد بأن يقرر للشعب الفلسطيني أين يعيش، وأرضنا ليست صفقة تخضع للربح والخسارة”، وذلك ردًّا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة وتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأكد أنهم في حماس ليسوا متمسكين بالحكم في غزة، لكنهم يؤكدون أن اليوم التالي “شأن فلسطيني خالص”، معربًا عن استعداد الحركة لتسليم إدارة قطاع غزة إلى حكومة وحدة وطنية تمثل جموع الشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن مستشفى شيبا الإسرائيلي صرَّح بأن حالة الأسرى الثلاثة العائدين، السبت، في صفقة التبادل “تثير قلقًا عميقًا بشأن سلامة من لا يزالون في الأسر”، إذ ظهروا في حالة هزال وضعف تؤكد تأثرهم بحرب التجويع التي قادها نتنياهو ضد قطاع غزة.

من جهته، نقل موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي قوله “المستوى السياسي يعرف جيدًا الوضع الصعب للمختطفين الذين ما زالوا في غزة”، بينما أرجع مراقبون هذا التدهور في صحة الأسرى الثلاثة إلى سياسة التجويع التي اتبعتها إسرائيل في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية من حرب الإبادة الجماعية التي استمرت أكثر من 15 شهرًا.

وقال أهالي الأسرى “بعد الصور المروعة للمحتجزين المفرج عنهم هذا الصباح، كيف لا ينعقد الكابينت فورًا؟ ما الدليل الآخر المطلوب لكي يدرك صناع القرار الحاجة الملحّة إلى إعادة 76 محتجزًا؟”.

من جانبه، وصف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت مشاهد الأسرى الإسرائيليين في غزة بأنها “دليل على الأثمان الباهظة لتأجيل إسرائيل للصفقة”، مطالبًا بمنح فريق المفاوضات صلاحيات أوسع لإعادة الأسرى سريعًا.