“لن نفرط بهذا التراب”.. فلسطيني يسجد فرحا بانسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم (فيديو)

وثق الناشط الفلسطيني سائد حسب الله، لحظة مؤثرة لعودة شاب فلسطيني إلى جنوب حي الزيتون شمال محور نتساريم، اليوم الأحد، بعد انسحاب جيش الاحتلال كليًّا من المحور الذي كان يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وأظهر مقطع فيديو شاركه حسب الله على إنستغرام، لحظة سجود المواطن سجدة شكر لله فرحًا بالانسحاب الإسرائيلي.

وقال المواطن “الحمد لله تم رجوعنا إلى أراضينا ولن نفرط بهذا التراب، بفضل صمود الشعب والمواطنين رجعنا حي الزيتون، كانوا يقولون -جيش الاحتلال- هنفضل في هذه الأراضي”.

وأكد المواطن الغزي شعوره بالفرحة لرجوعه إلى منطقته رغم الدمار الواسع الذي لحق بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر أكثر من عام و3 أشهر.

وجاء انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية، فجر الأحد، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

ويتضمن الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم الذي أقامه الجيش الإسرائيلي وسط القطاع ليفصل شماله عن جنوبه.