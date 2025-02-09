مبان منهارة وسيارات مدمرة.. دمار واسع يخلفه جيش الاحتلال في حارة الحواشين بجنين (فيديو)

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، الدمار الواسع في حارة الحواشين بمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو 20 يومًا.

وأظهرت المشاهد هدم عدد من المباني وتحطم بعضها وتجريف الأرض، كما أظهرت المشاهد تدمير وتفجير عدد من السيارات وإلقائها على جانب الطريق.

وبينت المشاهد لحظة تجول إحدى المركبات العسكرية لجيش الاحتلال في الحارة.

تهجير آلاف السكان من جنين

وصباح اليوم، قال مساعد محافظ جنين، منصور السعدي، في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين“، إن الاحتلال دمر مخيم جنين بالكامل وهجر أكثر من 20 ألف مواطن قسرًا، معتبرًا أنه شكل من أشكال العقاب الجماعي يتعرض له أكثر من 400 ألف مواطن بالمحافظة.

وأوضح السعدي أن العدوان الإسرائيلي المستمر تسبب في خسائر اقتصادية فادحة، إلى جانب تأثيره الكارثي في العملية التعليمية وتعطيل المدارس والجامعات.

ويعاني سكان جنين ومخيمها ظروفًا معيشية صعبة، مع تصاعد عمليات القصف والاقتحامات العسكرية، واستمرار الاحتلال في استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين؛ مما ينذر بمزيد من الضحايا وتدهور الأوضاع الإنسانية في الأيام المقبلة.