نتنياهو لـ”فوكس نيوز”: يجب أن نعثر على مكان يذهب إليه الفلسطينيون

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه “إذا تم تقديم خيار المغادرة لسكان قطاع غزة فسيغادرون”، وأردف “يجب أن نعثر على مكان يذهب إليه الفلسطينيون”، نافيًا اتهامات المحكمة الجنائية الدولية بشأن تجويع سكان القطاع، وادعى أنه أصدر تعليمات واضحة بتزويد القطاع بالمياه والغذاء.

وتحدَّث نتنياهو، في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، عن مستقبل العلاقات الإقليمية قائلًا “عندما نكمل تغيير الشرق الأوسط سيكون هناك المزيد من اتفاقيات التطبيع”. كما شدَّد على أن “لا حديث عن دولة فلسطينية بعد الذي جرى في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)”.

الضغط على حماس

وكشف نتنياهو أن “الضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجبر حماس على الصفقة الحالية التي رفضتها منذ شهور”، نافيًا صحة التقارير التي تفيد بأن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أجبره على إتمام هذه الصفقة.

وأضاف “الرئيس ترامب لن يرسل قوات إلى غزة أو يموّل إعادة الإعمار، وإنما سيحصل على تمويل مستقل لهذا الغرض”.

مستقبل غزة

وتحدَّث نتنياهو عن خطة محتملة تتضمن “فتح البوابات وإعطاء الخيار لسكان غزة للانتقال مؤقتًا بينما يعاد بناء المكان وإزالة التطرف منه”.

كما زعم أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسببت في “الدمار من خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان، والفخاخ التي وضعتها في كل منزل”.

وادعى أن الجميع يصف غزة بأنها “أكبر سجن في العالم، ثم لا يسمحون لهم بالمغادرة”، مشيرًا إلى أن الاقتراحات الأمريكية “تقدّم حلًّا جديدًا للوضع القائم في القطاع”.

الشراكة مع ترامب

وأشاد نتنياهو باقتراح ترامب بشأن غزة، قائلًا إنه “أول فكرة جديدة منذ سنوات، ولديه القدرة على تغيير كل شيء في القطاع”.

وأوضح أنه أهدى ترامب جهاز “بيجر” مطليًا بالذهب، قائلًا “لأنه يحب المفاجآت، ونحن فاجأنا أعداءنا في حزب الله“.

وبشأن السياسات الإقليمية، شدَّد نتنياهو على التزامه بتحقيق أهداف الحرب الثلاثة، وهي “القضاء على حماس، وإخراج الأسرى، والتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدًا لنا”، لافتًا إلى أن إسرائيل “استعادت 75% من المحتجزين الأحياء لدى حماس، وأعتزم تحرير البقية”.