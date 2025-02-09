3 شهداء برصاص الاحتلال قرب دوار الكويت جنوبي مدينة غزة (فيديو)

استُشهد ثلاثة أشخاص، اليوم الأحد، جراء إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين شرق دوار الكويت بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وفقًا لمراسل الجزيرة مباشر.

وذكرت قناة الأقصى أن ثلاثة شهداء وصلوا إلى مستشفى المعمداني بعد استهداف الاحتلال مواطنين أثناء عودتهم لمنازلهم شرق دوار الكويت في مدينة غزة.

وأصدر الدفاع المدني الفلسطيني في غزة بيانًا، دعا فيه “المواطنين عدم الاقتراب من المناطق الشرقية والمواقع العسكرية الإسرائيلية الحدودية والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة”.

واليوم، بعد انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم، الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، عاد الفلسطينيون إلى مناطق في غزة لم يصلوا إليها منذ أكثر من عام، ليروا دمارًا كبيرًا وانهيارًا لكل مقومات الحياة في شمال القطاع.

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المصادر الطبية أعلنت، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,189 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت المصادر الطبية أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 111,640 مصابًا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن ثمانية شهداء جدد وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم سبعة جثامين انتُشلت من تحت الأنقاض وشهيد جديد، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين.

وأوضحت المصادر أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، كما أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول إليهم.