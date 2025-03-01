“إلى أفضل بشر على كوكب الأرض”.. تفاعل لافت مع رسالة أبو تريكة في أولى ليالي رمضان (شاهد)

واصل نجم كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة دعمه للشعب الفلسطيني، في ظل الحصار وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووجّه أبو تريكة، لاعب منتخب مصر السابق، والمحلل الحالي لقنوات “بي إن سبورت”، رسالة خاصة إلى أهل غزة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

“إلى أفضل بشر على كوكب الأرض”

ونشر أبو تريكة “فيديو” عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” و”إنستغرام”، في أولى ليالي الشهر الفضيل، قال فيه “إلى أفضل بشر على كوكب الأرض، إلى أهل غزة، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم”.

وتابع لاعب منتخب مصر السابق “ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم الصبر والرضا والثبات والنصر، وترجعوا تعمّروا غزة زي الأول وأحسن، كل سنة وأنتم طيبين”.

وحصد “الفيديو” مئات آلاف التفاعلات خلال ساعات معدودة، وسط إشادات بمواقف أبو تريكة تجاه غزة وأهلها، وهو النجم الذي تلقّبه جماهير الكرة بـ”أمير القلوب”.

ويستقبل سكان قطاع غزة شهر رمضان هذا العام في ظل هدنة بدأت في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بعد حرب دامت 15 شهرًا.

وقد خلّفت حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طوال 471 يومًا، عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين والمعتقلين.