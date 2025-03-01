استجابة لدعوة أوجلان.. حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار

نقلت وكالة أنباء فرات المقربة من حزب العمال الكردستاني، اليوم السبت، إعلانه وقف إطلاق النار في صراعه مع الحكومة التركية استجابة لدعوة من زعيمه المسجون عبد الله أوجلان.

وذكر بيان عن الحزب “نعلن وقف إطلاق النار اعتبارًا من اليوم إيذانًا بتحقيق دعوة القائد آبو (أوجلان) المتمثلة في السلام والمجتمع الديمقراطي، ولن تقوم أي من قواتنا بتنفيذ عمليات مسلحة”.

وأضاف البيان أن “إطلاق مثل هذه الدعوة كانت في غاية الأهمية. والآن، نحن، كحزب العمال الكردستاني، نتفق مع مضمون الدعوة المذكورة بشكل مباشر ونعلن أننا سنلتزم بمتطلبات الدعوة وننفذها”.

“دعوة تاريخية”

ووجّه أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، الخميس، دعوة للمجموعات المسلحة جميعها إلى إلقاء السلاح وتحقيق السلام، مشددًا على ضرورة اتخاذ حزب العمال الكردستاني قرارًا بحل نفسه.

وقال أوجلان في بيان من محبسه ألقاه مسؤولون بحزب “الديمقراطية ومساواة الشعوب” التركي نيابة عنه وكانوا قد زاروه في سجنه “أوجّه الدعوة لإلقاء السلاح وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”.

وطالب أوجلان حزب العمال الكردستاني بعقد مؤتمر عام لاتخاذ خطوة حل التنظيم بشكل نهائي، وأكد أنه “لا سبيل سوى الديمقراطية والحوار الديمقراطي، ولا بقاء للجمهورية إلا بالديمقراطية الأخوية”، حسب تعبير البيان.

تأسيس الحزب

وحزب العمال الكردستاني، هو حزب سياسي كردي يساري التوجه. أسسه أوجلان في عام 1978، وأطلق تمرّدًا مسلّحًا ضد أنقرة عام 1984 لإقامة دولة كردية.

واتخذ الحزب سوريا وسهل البقاع اللبناني مقرًا لتدريب مقاتليه، لكن الضغوط التركية دفعت دمشق لإغلاق تلك المعسكرات عام 1998، وغادر أوجلان سوريا، ليبدأ تنقلاته بين دول مثل روسيا وإيطاليا واليونان.

وخلال قيادته لحزب العمال الكردستاني، اتُهم الحزب بتنفيذ هجمات اعتبرتها أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابية”.

وخلّف هذا الصراع الذي انطلق بعد تأسيس حزب العمال الكردستاني الذي امتد لأربعة عقود أكثر من 40 ألف قتيل، وألحق دمارًا واسعًا بالمدن والبلدات جنوب شرقي تركيا.

وتعتبر دول عديدة حزب العمال الكردستاني الذي أسسه أوجلان، تنظيما “إرهابيا”، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وأستراليا وإيران وسوريا.

اعتقال أوجلان

في 15 فبراير/شباط 1999، تمكّنت المخابرات التركية بمساعدة دولية من القبض على أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي، ونُقل إلى تركيا بطائرة خاصة.

حكمت محكمة تركية عليه بالإعدام، لكن الحكم خُفف لاحقًا إلى السجن المؤبد بعد إلغاء أنقرة لعقوبة الإعدام عام 2002، ومنذ ذلك الحين، يقبع أوجلان في عزلة بسجن جزيرة إمرالي الواقعة جنوب بحر مرمرة، ولا يُسمح له بالتواصل مع العالم الخارجي إلا في حالات نادرة.