الأغذية العالمي: وصلنا إلى مليون فرد في غزة منذ وقف إطلاق النار ولا يمكن العودة للوراء

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إنه تمكّن من الوصول إلى مليون شخص في قطاع غزة خلال 6 أسابيع من وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل الذي أنهى 15 شهرا من الحرب المدمّرة على القطاع.

Six weeks into the ceasefire, WFP has reached ONE MILLION people across #Gaza – restoring distribution points, reopening bakeries, and expanding cash assistance. The impact of safe & sustained humanitarian access is evident. The ceasefire must hold. There can be no going back. pic.twitter.com/UCgSJaMFiR — World Food Programme (@WFP) March 1, 2025

“لا يمكن العودة للوراء”

وذكرت المؤسسة التابعة للأمم المتحدة عبر حسابها على منصة “إكس”، أن برنامج الأغذية العالمي تمكّن من استعادة نقاط توزيع وأعاد فتح مخابز وتوسّع في تقديم المساعدات النقدية خلال تلك الفترة.

وقال البرنامج إن ثمة تأثير واضح للوصول الإنساني الآمن والمستدام، مضيفًا “يجب أن يصمد وقف إطلاق النار ولا يمكن العودة للوراء”.

وتوسطت قطر ومصر والولايات المتحدة في اتفاق إطلاق نار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل من 3 مراحل ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، ومن المفترض أن تنتهي المرحلة الأولى اليوم السبت.