سياسة|قطاع غزة

الأغذية العالمي: وصلنا إلى مليون فرد في غزة منذ وقف إطلاق النار ولا يمكن العودة للوراء

“يجب أن يصمد وقف إطلاق النار”

فلسطينيون في غزة يتجمعون للحصول على مساعدات من برنامج الأغذية العالمي
فلسطينيون في غزة يتجمعون للحصول على مساعدات من برنامج الأغذية العالمي (رويترز)
1/3/2025-|آخر تحديث: 1/3/202502:12 PM (توقيت مكة)

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إنه تمكّن من الوصول إلى مليون شخص في قطاع غزة خلال 6 أسابيع من وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل الذي أنهى 15 شهرا من الحرب المدمّرة على القطاع.

“لا يمكن العودة للوراء”

وذكرت المؤسسة التابعة للأمم المتحدة عبر حسابها على منصة “إكس”، أن برنامج الأغذية العالمي تمكّن من استعادة نقاط توزيع وأعاد فتح مخابز وتوسّع في تقديم المساعدات النقدية خلال تلك الفترة.

وقال البرنامج إن ثمة تأثير واضح للوصول الإنساني الآمن والمستدام، مضيفًا “يجب أن يصمد وقف إطلاق النار ولا يمكن العودة للوراء”.

وتوسطت قطر ومصر والولايات المتحدة في اتفاق إطلاق نار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل من 3 مراحل ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، ومن المفترض أن تنتهي المرحلة الأولى اليوم السبت.

المصدر : الجزيرة مباشر

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