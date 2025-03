الأغذية العالمي: وصلنا إلى مليون فرد في غزة منذ وقف إطلاق النار ولا يمكن العودة للوراء

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إنه تمكّن من الوصول إلى مليون شخص في قطاع غزة خلال 6 أسابيع من وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل الذي أنهى 15 شهرا من الحرب المدمّرة على القطاع.

Six weeks into the ceasefire, WFP has reached ONE MILLION people across #Gaza – restoring distribution points, reopening bakeries, and expanding cash assistance.

The impact of safe & sustained humanitarian access is evident.

The ceasefire must hold. There can be no going back. pic.twitter.com/UCgSJaMFiR

— World Food Programme (@WFP) March 1, 2025