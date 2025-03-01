الاحتلال يهدم منازل في مخيم نور شمس قرب طولكرم.. وحماس تحذر (فيديو)

واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية في شمالي الضفة الغربية، وهدمت عددا من المنازل في مخيم نور شمس، الذي يشهد عملية عسكرية منذ 21 يوما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جرافات الاحتلال بدأت بهدم عدد من المنازل والمباني في المخيم شرقي مدينة طولكرم، وتدمير ما يحيط بها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة دفع الاحتلال عددا من جرافاته الثقيلة، صباح اليوم السبت، إلى المخيم.

وقالت “وفا” إن الجرافات “شرعت بعملية هدم المنازل وتدمير ما يحيطها، بدءا من محيط مسجد أبو بكر الصديق، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض”.

وقبل خمسة أيام، أرسلت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم 11 منزلا بذريعة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية.

وفي اليوم التالي للإخطار، أمهلت سلطات الاحتلال أصحاب المنازل المستهدفة ثلاث ساعات لدخول المخيم ونقل مستلزماتهم من منازلهم.

وقالت “وفا” إن قوات الاحتلال “واصلت مداهمة منازل المواطنين في حارة جبل النصر، استكمالا للمداهمات التي نفذتها الليلة الماضية، وإجبار سكانها على مغادرتها قسرا، وإمهالهم مدة دقائق للمغادرة”، وسط إطلاق للرصاص والقنابل الصوتية لإرهاب الأهالي.

ونزح أكثر من 5500 من سكان مخيم نور شمس نتيجة للعملية العسكرية التي يشنها الاحتلال في المخيم منذ 21 يوما، في حين بدأ عملية عسكرية على مدينة طولكرم القريبة ومخيمها منذ أكثر من 30 يوما.

حماس

من جهتها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من “عواقب استمرار الصمت الدولي على جرائم حكومة الاحتلال الفاشي بحق شعبنا، وعمليات النزوح القسري وهدم المنازل في مخيمات الضفة المحتلة”.

وأكدت حماس في بيان، اليوم السبت، أن “عمليات جيش الاحتلال في الضفة والإرهاب الممنهج الذي يمارسه ضد المدنيين الفلسطينيين، ليست سوى محاولات يائسة وفاشلة، لن تفلح في كسر إرادة المقاومة لدى شعبنا، بل ستزيده تمسكا بأرضه، وإصرارا على مواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته كافة”.

ودعا البيان “الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك فوري وفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال المروعة والمستمرة للقوانين الدولية”.