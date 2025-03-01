“الخطة جاهزة وستُعرض في القمة العربية”.. تأكيد مصري فلسطيني على إعادة إعمار غزة دون تهجير السكان (فيديو)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن خطة إعادة إعمار غزة تتم وفق أطر زمنية محددة وقصيرة الأمد، دون الحاجة لتهجير أي مواطن من القطاع.

وأوضح أن جميع عناصر المجتمع الفلسطيني ستكون فاعلة في تنفيذ الخطة، التي يجري إعدادها بالتنسيق الكامل مع الجانب الفلسطيني.

“ثوابت عربية غير قابلة للتصرف”

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إلى أن مصر في المراحل الأخيرة من التجهيز لعقد القمة العربية الطارئة بشأن غزة، حيث سيتم عرض خطة إعادة الإعمار والتعافي المبكر للحصول على دعم عربي ودولي.

كما شدد على وجود ثوابت عربية غير قابلة للتصرف، وعلى رأسها رفض تهجير سكان قطاع غزة.

موقف فلسطيني داعم للخطة

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الخطة المصرية جاهزة وسيتم طرحها خلال القمة المقبلة في القاهرة.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية ستشكل لجنة خاصة لتقديم الخدمات وتنسيق جهود الإعمار داخل القطاع، بما يضمن عدم ترحيل أي من سكانه.

وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن ما يجري هناك لا يقل خطورة عما يحدث في غزة، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل يتمثل في إقامة دولة فلسطينية في أقرب وقت ممكن.

مدبولي يلتقي نظيره الفلسطيني

وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نظيره الفلسطيني، بمقر مجلس الوزراء، لاستعراض ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، المقرر عرضها خلال القمة العربية الطارئة في 4 مارس/آذار الجاري.

وخلال اللقاء، أكد مدبولي دعم مصر الثابت للحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيرًا إلى إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار دون تهجير سكان القطاع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شدد على استمرار الجهود المصرية لضمان وقف إطلاق النار ودعم إعادة إعمار غزة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.