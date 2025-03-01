الضفة.. هدم وإحراق منازل في “نور شمس” واقتحام جنين وتحقيقات ميدانية قرب نابلس (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية لليوم الـ34 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ21، تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك، وصعدت من عمليات التهجير القسري للمواطنين بعد إجبارهم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

كما واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها الليلة الماضية وفجر اليوم السبت لمناطق عدة في الضفة الغربية أبرزها جنين شمالًا.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن شابا فلسطينيا أصيب بقنبلة غاز في رقبته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة إذنا غرب الخليل جنوبا، بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين الأهالي ومجموعات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل.

🌐 متابعة | "ما شفنا مسؤول وقف.. بدنا نرجع لبيوتنا".. صرخة نازح من مخيّم طولكرم أجبره الاحتلال على الخروج من منزله خلال العدوان المستمر pic.twitter.com/TZHijaSQLc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 1, 2025

هدم وإحراق منازل في “نور شمس”

وأجبرت قوات الاحتلال الليلة الماضية المواطنين على إخلاء منازلهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم، في ظل الحصار المشدد المفروض عليه، وسط مداهمتها للمنازل وتخريب محتوياتها، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية، واستخدامها كمواقع للقناصة والمراقبة.

وشوهد عدد من المواطنين من الرجال والنساء والأطفال، يحملون بعضا من حاجياتهم وهم يغادرون المخيم مشيا على الأقدام، في أجواء البرد القارس تزامنا مع إطلاق جنود الاحتلال للأعيرة النارية بكثافة لإرهابهم.

ودفع الاحتلال صباح اليوم، بجرافاته الثقيلة من نوع “D10” إلى المخيم، صباح اليوم، وشرعت بعملية هدم المنازل وتدمير ما يحيطها، بدءا من محيط مسجد أبو بكر الصديق، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وجاء هذا التصعيد بعد إخطار الاحتلال قبل 5 أيام بهدم 11 منزلا بذريعة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية.

كما أحرقت قوات الاحتلال منازل عدة ما أدى إلى اشتعال النيران داخلها، وسط دمار كبير وكامل في البنية التحتية، وتدمير للطرق والممتلكات العامة والخاصة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيمي طولكرم ونور شمس، في ظل حصار مشدد على المخيمين، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما.

ونشر الاحتلال فرق المشاة في محيطهما وداخل الحارات والأزقة، وسط مداهمته للمنازل وتخريبها، وتدمير محتوياتها وإخضاع من يوجد بداخلها من المواطنين للاستجواب.

تحقيقات ميدانية في نابلس

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس، وتمركزت في محيط البلدة القديمة، والسوق التجاري، وشارع فيصل، وصولا للمنطقة الشرقية بالمدينة.

واقتحم جيش الاحتلال قرية تل جنوب غرب المدينة، وداهم منازل عدة فيها، وأجرى تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين، دون أن يبلغ عن حالات اعتقال.

إغلاق مطعم في جنين

وفي جنين قامت قوات الاحتلال بإجبار أصحاب مطعم الحثناوي على إغلاقه في ظل استمرار عدوانها على المدينة ومخيمها.

وأظهر مقطع مصور جنود الاحتلال وهم يجبرون رواد المطعم على مغادرته قبل إغلاقه.