ترامب طرد زيلينسكي وقرر إنهاء دعم الطاقة لأوكرانيا.. إعلام أمريكي يكشف تداعيات اللقاء العاصف

صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، لشبكة “فوكس نيوز” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمسؤولين الأوكرانيين مغادرة المكان، بعد مشادة علنية أمام “الكاميرات” مع نائب الرئيس الأمريكي.

كما أضافت أن “أساليب زيلينسكي الوقحة والعدائية” كانت سببًا في انهيار صفقة المعادن النادرة بين البلدين.

وكشفت شبكة “سي إن إن” عن مصدر مطلع بأن إدارة ترامب قررت إنهاء تمويل برنامج دعم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما يضيف ضغوطًا إضافية على كييف وسط الحرب المستمرة مع روسيا.

وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه من السابق لأوانه الحديث عن اجتماع بين ترامب وزيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن “الحرب لن تنتهي بمطالب علنية، بل عبر دبلوماسية حقيقية”.

كما أفاد موقع “أكسيوس” عن مسؤول في البيت الأبيض بأن الإدارة الأمريكية أوضحت لزيلينسكي أن الضمانات الأمنية لن تكون جزءًا من الصفقة الاقتصادية، إلا أن الرئيس الأوكراني استمر في الإصرار على إدراجها ضمن الاتفاق.

ومن جانبه، صرّح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بأن زيلينسكي “كان عليه قبول عرض الشراكة الاستثنائي في حقوق المعادن الذي قدّمه ترامب”.

