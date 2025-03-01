ترامب طرد زيلينسكي وقرر إنهاء دعم الطاقة لأوكرانيا.. إعلام أمريكي يكشف تداعيات اللقاء العاصف

صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، لشبكة “فوكس نيوز” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمسؤولين الأوكرانيين مغادرة المكان، بعد مشادة علنية أمام “الكاميرات” مع نائب الرئيس الأمريكي.

كما أضافت أن “أساليب زيلينسكي الوقحة والعدائية” كانت سببًا في انهيار صفقة المعادن النادرة بين البلدين.

وكشفت شبكة “سي إن إن” عن مصدر مطلع بأن إدارة ترامب قررت إنهاء تمويل برنامج دعم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما يضيف ضغوطًا إضافية على كييف وسط الحرب المستمرة مع روسيا.

وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه من السابق لأوانه الحديث عن اجتماع بين ترامب وزيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن “الحرب لن تنتهي بمطالب علنية، بل عبر دبلوماسية حقيقية”.

نقطة الخلاف الأساسية

كما أفاد موقع “أكسيوس” عن مسؤول في البيت الأبيض بأن الإدارة الأمريكية أوضحت لزيلينسكي أن الضمانات الأمنية لن تكون جزءًا من الصفقة الاقتصادية، إلا أن الرئيس الأوكراني استمر في الإصرار على إدراجها ضمن الاتفاق.

ومن جانبه، صرّح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بأن زيلينسكي “كان عليه قبول عرض الشراكة الاستثنائي في حقوق المعادن الذي قدّمه ترامب”.

BREAKING: U.S.-Ukraine minerals deal did not get signed after explosive Oval Office meeting https://t.co/VLZgA3l7Om — Axios (@axios) February 28, 2025

زيلينسكي يرفض الاعتذار

وأوردت صحيفة “واشنطن بوست” أن زيلينسكي رفض الاعتذار لترامب خلال ظهوره على “فوكس نيوز”، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي خطأ.

وأوضح في تصريحاته أن واشنطن كانت تسعى بشدة لإنجاز صفقة المعادن، وأن أوكرانيا لم تكن ضدها، لكنها أرادت ضمانات أمنية، وأضاف “نريد السلام العادل والدائم، ولكن يجب أن نكون في موقع قوة”.

وأكد زيلينسكي في مقابلته مع “فوكس نيوز” أنه لا يزال متأكدًا من إمكانية ترميم العلاقة مع ترامب، مشددًا على أن العلاقة بين الشعبين الأمريكي والأوكراني تظل الأهم، لكنه حذر من أن وقف روسيا من دون دعم الولايات المتحدة سيكون “غاية في الصعوبة”، مؤكدًا أن كييف مستعدة للسلام ولكن “بشروط عادلة”.

ردود فعل متباينة في “الكونغرس”

السيناتور الديمقراطي آدم شيف علّق بأن زيلينسكي “كان الوحيد الذي تصرّف بشكل رئاسي في المكتب البيضاوي”، معتبرًا أن ما حدث كان “عملية ابتزاز تشبه أساليب الكرملين”. بينما اعتبر السيناتور الجمهوري ريك سكوت أن “لا أحد يملك الحق في إلقاء محاضرات على الرئيس الأمريكي داخل البيت الأبيض”.