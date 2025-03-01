“شؤون الكنائس” تحذر من فرض واقع جديد على الأقصى في رمضان.. وحماس تدعو إلى شد الرحال

حذرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، من أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف إفراغ المسجد وعزله عن محيطه الفلسطيني.

وأشار رئيس اللجنة، رمزي خوري، في بيان له، إلى أن الاحتلال يهدف من خلال مضاعفة إجراءاته القمعية إلى تنفيذ مشروعه التهويدي في مدينة القدس.

وأضاف خوري أن الاحتلال يواصل اعتداءاته على الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية، بهدف الاستيلاء عليه وتغيير هويته الإسلامية.

وتطرّق البيان إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، وخصوصًا في شمال الضفة الغربية، حيث تشهد المخيّمات عمليات تدمير وتهجير قسري.

وأشار خوري إلى أن أهل غزة يواجهون أوضاعًا إنسانية قاسية مع حلول رمضان، في ظل نقص المواد الإغاثية والطبية، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، مؤكدًا ضرورة محاسبة مجرمي الحرب وحماية الحقوق الفلسطينية.

(حماس) تدعو إلى شد الرحال والرباط

وفي السياق ذاته، قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعية إلى جعل أيامه ولياليه ميدانًا للصمود والرباط والتكافل، وأكدت الحركة في بيان، ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ونصرته، خاصة في قطاع غزة والقدس، في مواجهة التحديات الراهنة.

وقالت (حماس) “إن شهر رمضان هو فرصة لزيادة التضامن مع أهلنا في قطاع غزة، ولتجسيد روح الجسد الواحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي”، ودعت الحركة إلى تكثيف الجهود في الميادين جميعها لدعم صمود الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى، ولإحباط محاولات الاحتلال في تنفيذ مخططاته لتهجير الشعب الفلسطيني وطمس معالم هويته.

وتابعت “ندعو جماهير شعبنا في عموم الضفة والقدس والداخل المحتل إلى حشدّ كلّ الطاقات في هذا الشهر المبارك؛ عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى والرّباط والاعتكاف فيه”، ووجّهت نداء لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات للمشاركة في فعاليات تضامنية لدعم غزة والقدس.

وفي ختام بيانها، دعت (حماس) الله أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمة الإسلامية بالوحدة والنصر، مؤكدة أن رمضان هو شهر الجهاد والصمود والتضحية.