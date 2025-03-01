صور نشرتها الغارديان.. لحظة استشهاد الطفل أيمن الهيموني برصاص جندي إسرائيلي (فيديو)

كشف تحقيق لصحيفة “الغارديان” البريطانية أن لقطات لـ”كاميرات” مراقبة أظهرت لحظة مقتل الطفل أيمن الهيموني (13 عاما) برصاص جندي إسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقطات توضّح أن الطلقة التي قتلت الطفل أيمن جاءت من اتجاه جنود الاحتلال.

اخترقت ظهره واستقرت في رئتيه

ونقلت “الغارديان” عن المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال بفلسطين، أن الرصاصة دخلت ظهر الطفل أيمن واستقرت في رئتيه.

كما نقلت عن عاملين في مجال حقوق الإنسان خشيتهم من ارتفاع عدد الضحايا الأطفال مع نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي تقنيات غزة إلى الضفة.

وقالت “الغارديان” إن أهم ما يميز قضية مقتل الطفل الهيموني هو وضوح الأدلة التي تظهرها لقطات “كاميرتين” أمنيتين.

الوداع الأخير

واليوم السبت، شيعت جماهير غفيرة في مدينة الخليل جثمان الطفل الشهيد، إلى مثواه الأخير، وانطلق موكب التشييع من منزل ذويه، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد علي بكاء وسط المدينة.

ورود وقُبل.. وداع مؤثر للطفل الشهـ.ـيـد أيمن الهيموني (12 عاما) الذي استـ.ـشـهـد برصاص الاحتـلال#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/fElIziGIQR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 23, 2025

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة حارة الشيخ في المدينة، وردد المشاركون خلال التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت أمس الشهيد الطفل الهيموني بدم بارد بينما كان في زيارة لأقاربه في جبل جوهر بالمنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوبه وهو يلعب، ما أدى إلى إصابته، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.