“وقّع يا نتنياهو”.. القسام تبث مقطعا مصورا جديدا لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، مقطع فيديو، اليوم السبت، قالت إنه “لأسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة”.

وعبر حسابها على منصة تلغرام، نشرت القسام مقطعا مصورا بعنوان “أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات. لا تدمروا حياتنا جميعا”.

وأظهر الفيديو عددا من الأسرى مجتمعين في غرفة محاطة بأغطية، ويجلسون على حصائر، ثم يعانق بعضهم بعضا. وأرفقت القسام الفيديو بعبارة باللغات العربية والعبرية والإنجليزية “أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات. لا تدمروا حياتنا جميعا”.

المقطع المصور يُظهر أسرى إسرائيليين يودع بعضهم بعضا، بينهم أخوان أُفرج عن أحدهما في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حيث يطالب المتبقي في الأسر بالاستمرار في التظاهر حتى توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المرحلة الثانية من الاتفاق.

أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات

في المقطع الذي بثته القسام، يظهر الأسيران الأخوان “يائير وإيتان هورن” وأحدهما يودع الآخر، لحظة إطلاق سراح يائير، حيث ينقل إيتان المتبقي في الأسر رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية قائلا “أنا سعيد جدا لأن أخي سيتحرر غدا، ولكن من غير المنطقي بأي شكل من الأشكال أن يفرقوا بين العائلات”، مطالبا نتنياهو بـ”الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراحه أيضا”.

وأمام الكاميرا، قال إيتان “أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات، لا تدمروا حياتنا جميعا”، موجها حديثه إلى شقيقه “قل لأمي وقل لأبي وللجميع أن يستمروا بالتظاهر، ولا يتوقفوا حتى توقع هذه الحكومة على المرحلة الثانية من الاتفاق”.

وأضاف “أنا لا أريد الصراخ، أنا أتحدث بهدوء، أخي سيخرج، وأنا سأبقى، ولا أريد أن أسمع أنكم لا تريدون الاستكمال للمرحلة الثانية”.

ومخاطبا حكومة نتنياهو، تساءل الأسير إيتان “كم شخصا تريدون أن تقتلوا بعد؟ هذا لا يهم من هو القتيل؛ فلسطيني، إسرائيلي، مسلم، تقولون: هيا نقتل الجميع”.

وتابع “وقّعوا على المرحلة الثانية والثالثة وكفى حربا، كفى موتا وتدمير حياة الآخرين. أحيانا آكل وأشرب، وأكون بخير، وأحيانا لا أكون بخير، لكن هنا لست بخير”.

ولفت إيتان في رسالته “حماس يحافظون عليَّ، لكن كفى أخرجوني من هنا، أخرجوا الجميع، أنا لا أستطيع البقاء، كفاية، وقّع يا نتنياهو”.

وقال شقيقه الأسير يائير الذي تم الإفراج عنه في المرحلة الأولى “هل تريدون ترك أخي الصغير ليموت؟!”.

وقت الأسرى نفد

في السياق، قالت عائلة الأسير إيتان هورن الذي ظهر في “فيديو القسام” إن وقت الأسرى نفد، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإعادة كل الأسرى دفعة واحدة.

وأضافت عائلة إيتان “نطالب صناع القرار بعدم وقف الاتفاق الذي أعاد عشرات المختطفين”.

ويسود الترقب في قطاع غزة، في ظل غموض يكتنف مصير البدء في المرحلة الثانية من الاتفاق، وتخوف من عودة القتال إلى القطاع.