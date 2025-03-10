“أنتم أهلنا”.. الدفاع السورية تشرف على تأمين نقل طلبة من أبناء السويداء وجرمانا (فيديو)

أشرف المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني على تأمين نقل طلبة من أبناء محافظة السويداء ومدينة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية إلى مناطقهم.

وقامت وزارة الدفاع، حسب مشاهد متداولة، اليوم الاثنين، بتجهيز وسائل لنقل الطلاب الذين كانوا يقيمون بالعشرات في السكن الجامعي بمحافظة اللاذقية، إلى مناطقهم وبلداتهم.

وطمأن عبد الغني الطلبة قائلًا “أنتم أهلنا وإخوتنا”، وقال إنه بناء على طلب مشايخ السويداء، فإن الطلاب سينتقلون في حافلات والطالبات في حافلات منفصلة، حتى يصلوا بسهولة إلى مناطقهم وسط وجنوب سوريا، دون التعرض لعراقيل الحواجز الأمنية.

وشهد الساحل السوري، الذي يقع شمال غربي البلاد، على مدار الأيام القليلة الماضية، أعنف المواجهات منذ سقوط نظام بشار الأسد، إذ شنّ فلول النظام هجمات منسقة استهدفت دوريات أمنية وحواجز عسكرية، وأسفرت عن قتلى وجرحى.

وصباح اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الانتهاء من العملية العسكرية في الساحل السوري، وقالت إن المؤسسات العامة أصبحت قادرة على استئناف عملها.