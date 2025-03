“سنلغي التأشيرة والبطاقة الخضراء لمؤيدي حماس”.. اعتقال ناشط أدى دورا بارزا في احتجاجات جامعة كولومبيا

اعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية الناشط الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة، محمود خليل، بسبب مشاركته في المظاهرات الطلابية بجامعة كولومبيا في نيويورك العام الماضي.

وكان محمود خليل عضوًا في فريق التفاوض الطلابي مع مسؤولي الجامعة للمطالبة بوقف التعاون مع إسرائيل احتجاجا على الإبادة الجماعية في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبر منصة إكس “سنسحب التأشيرة والبطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة) من جميع مؤيدي (حركة المقاومة الإسلامية) حماس في الولايات المتحدة حتى يتم ترحيلهم”.

We will be revoking the visas and/or green cards of Hamas supporters in America so they can be deported https://t.co/oKba2Mmi3C

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن سلطات الهجرة اقتحمت سكنًا طلابيًّا تابعًا لجامعة كولومبيا واعتقلت الناشط وأبلغته أن وزارة الخارجية ألغت بطاقة إقامته الدائمة في البلاد.

وقال اتحاد العمال الطلابيين في الجامعة في بيان، إن محمود خليل، أحد قادة الاحتجاجات التي تشهدها الجامعة منذ ربيع عام 2024، قد أوقِف يوم السبت.

وذكر البيان أن “عناصر من وزارة الأمن الداخلي أوقفوا محمود خليل، وهو فلسطيني تخرّج حديثا في جامعة كولومبيا”.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية تم نقل الناشط الفلسطيني إلى أحد مراكز الاحتجاز بولاية نيوجيرسي تمهيدًا لترحيله.

. @Columbia University graduate Mahmoud Khalil is a lawful permanent resident of our nation who has not been charged with or convicted of a single crime. The Department of Homeland Security's lawless decision to arrest him solely because of his peaceful anti-genocide activism… https://t.co/mWzOXQUmQR

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد توعّد بترحيل الطلاب الأجانب الذين يشاركون فيما وصفه بالاحتجاجات غير القانونية.

كما شكل البيت الأبيض في الثالث من الشهر الماضي فرقة عمل من عدة وكالات حكومية، بما في ذلك وزارة العدل والتعليم، لاتخاذ إجراءات ضد الطلاب والجامعات التي شاركت في المظاهرات المتضامنة مع غزة.

وألغت وزارة التعليم الأمريكية تمويلًا حكوميًّا لجامعة كولومبيا بلغ نحو 400 مليون دولار، بسبب ما وصفته بتقصير الجامعة في مكافحة “معاداة السامية” خلال الاحتجاجات الطلابية.

Columbia student and New Yorker, Mahmoud Khalil – who was targeted and detained for constitutionally protected speech – should be home with his 8 months pregnant wife today.

Not missing in ICE detention, unreachable by his lawyers.

— Bend the Arc: Jewish Action (@jewishaction) March 10, 2025