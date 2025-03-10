سياسة|الولايات المتحدة

“سنلغي التأشيرة والبطاقة الخضراء لمؤيدي حماس”.. اعتقال ناشط أدى دورا بارزا في احتجاجات جامعة كولومبيا

الناشط الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة محمود خليل -وسط (رويترز)
10/3/2025-|آخر تحديث: 10/3/202511:25 AM (توقيت مكة)

اعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية الناشط الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة، محمود خليل، بسبب مشاركته في المظاهرات الطلابية بجامعة كولومبيا في نيويورك العام الماضي.

وكان محمود خليل عضوًا في فريق التفاوض الطلابي مع مسؤولي الجامعة للمطالبة بوقف التعاون مع إسرائيل احتجاجا على الإبادة الجماعية في غزة.

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إلغاء التأشيرة والبطاقة الخضراء لمؤيدي حماس

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبر منصة إكس “سنسحب التأشيرة والبطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة) من جميع مؤيدي (حركة المقاومة الإسلامية) حماس في الولايات المتحدة حتى يتم ترحيلهم”.

اقتحام السكن الطلابي

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن سلطات الهجرة اقتحمت سكنًا طلابيًّا تابعًا لجامعة كولومبيا واعتقلت الناشط وأبلغته أن وزارة الخارجية ألغت بطاقة إقامته الدائمة في البلاد.

وقال اتحاد العمال الطلابيين في الجامعة في بيان، إن محمود خليل، أحد قادة الاحتجاجات التي تشهدها الجامعة منذ ربيع عام 2024، قد أوقِف يوم السبت.

وذكر البيان أن “عناصر من وزارة الأمن الداخلي أوقفوا محمود خليل، وهو فلسطيني تخرّج حديثا في جامعة كولومبيا”.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية تم نقل الناشط الفلسطيني إلى أحد مراكز الاحتجاز بولاية نيوجيرسي تمهيدًا لترحيله.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد توعّد بترحيل الطلاب الأجانب الذين يشاركون فيما وصفه بالاحتجاجات غير القانونية.

كما شكل البيت الأبيض في الثالث من الشهر الماضي فرقة عمل من عدة وكالات حكومية، بما في ذلك وزارة العدل والتعليم، لاتخاذ إجراءات ضد الطلاب والجامعات التي شاركت في المظاهرات المتضامنة مع غزة.

وألغت وزارة التعليم الأمريكية تمويلًا حكوميًّا لجامعة كولومبيا بلغ نحو 400 مليون دولار، بسبب ما وصفته بتقصير الجامعة في مكافحة “معاداة السامية” خلال الاحتجاجات الطلابية.

اعتقال غير قانوني

من جانبه، استنكر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) اعتقال الناشط محمود خليل، الذي تخرج حديثًا من جامعة كولومبيا، مشيرًا إلى أنه لم توجّه إليه أي تهم أو إدانات بارتكاب جريمة.

ووصف المجلس اعتقال خليل بأنه “غير قانوني واعتداء صارخ” على التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير، فضلًا عن انتهاك قوانين الهجرة وحقوق الفلسطينيين.

وقال المجلس إنه سيخوض معركة قانونية لدعم الناشط الفلسطيني، وإنه بصدد التنسيق مع جماعات حقوقية أخرى والمستشار القانوني لخليل.

الأحداث في جامعة كولومبيا

وفي إبريل/نيسان ومايو/أيار العام الماضي، شهدت جامعة كولومبيا أزمة كبيرة عندما اعتصم متظاهرون في أجزاء من الحرم الجامعي في منطقة مانهاتن العليا للاحتجاج على قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ونصب المتظاهرون عشرات من الخيام وطالبوا الجامعة ببيع أصولها الإسرائيلية، وحاول مسؤولون بالجامعة التفاوض مع المتظاهرين بشأن تفكيك المخيمات.

ومع فشل المحادثات، اتخذت رئيسة الجامعة آنذاك نعمت شفيق في 18 إبريل خطوة غير معتادة بمطالبة شرطة نيويورك بدخول الحرم الجامعي؛ مما أثار غضب الكثير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجماعات حقوق الإنسان.

وجرى اعتقال أكثر من 100 شخص وإزالة الخيام من الحديقة الرئيسية، لكن في غضون أيام قليلة، تم نصب المخيم في نفس المكان مجددًا، واستدعت الجامعة الشرطة مرة أخرى في 30 إبريل، فألقت القبض على 300 شخص في جامعة كولومبيا وسيتي كوليدج في نيويورك.

المصدر : الجزيرة مباشر

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