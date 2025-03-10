الكاتبة السورية هنادي زحلوط تروي للجزيرة مباشر تفاصيل مكالمتها مع الشرع وما حدث لأشقائها (فيديو)

قالت الناشطة والكاتبة السورية هنادي زحلوط للجزيرة مباشر إن الرئيس أحمد الشرع وعدها بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدن وقرى الساحل السوري خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم إخوتها الثلاثة.

وأضافت هنادي في لقاء مع “المسائية”، مساء الأحد، أن الشرع قدم التعازي في مقتل إخوتها، وأبلغها تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث.

وذكرت أن الشرع أكد لها حرص الدولة على كشف المتورطين في الأحداث من خلال اللجنة، موضحا أن أمام اللجنة مدة شهر لإنجاز مهامها.

وروت هنادي للجزيرة مباشر تفاصيل مقتل أشقائها الثلاثة بأيدي عناصر من فصيل اقتادوهم من داخل بيوتهم إلى شوارع القرية قبل أن يطلقوا عليهم الرصاص.

وأضافت أنها لم تعلم بما حدث إلا يوم السبت بعد أن تمكن أحد الأشخاص من سحب جثثهم من الشارع.

وقالت هنادي إنهم علموا اسم الفصيل الذي قتل إخوتها الثلاثة من خلال الأمن العام، موضحة أنه فصيل “خارج عن القانون”.

وأضافت أنها تنتظر مشاركة المعلومات وشهادات الشهود وتقديمها إلى لجنة التحقيق المختصة.