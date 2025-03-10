بـ”حسكة” من أبواب الثلاجات.. طريقة جديدة للصيد بعدما دمر الاحتلال ميناء غزة وجميع القوارب (شاهد)

لم يستسلم الصياد الغزي خالد حبيب لتدمير الاحتلال الإسرائيلي لميناء غزة وجميع مراكب الصيادين، خلال الحرب التي شنها على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل ابتكر طريقة خاصة لأداء مهنته، رغم الصعوبات التي تواجهه.

وأقدم حبيب، وفق ما روى للجزيرة مباشر، على تصميم قارب صيد صغير يُسميه أهالي غزة “حسكة”، وذلك من مواد معدات بدائية وبسيطة أبرزها الفلين وأبواب الثلاجات المدمرة وبعض المعدات البلاستيكية.

حسكة خاصة

وقال حبيب، إن حسكته الصغيرة تحمل ثلاثة أفراد، موضحًا أنه استخدم قفصًا حديديا بدلا من الشباك التي دمرها الاحتلال ويمنع دخولها لغزة، كما استخدم عجينة خاصة يقوم بإعدادها بنفسه لتكون طعما للأسماك.

وأشار حبيب إلى أنه يدخل في عمق البحر بحسكته لمسافات قصيرة جدًّا، وذلك لتجنب استهدافات الاحتلال الإسرائيلي، مبينًا أنه أقدم على هذه الفكرة بسبب عدم وجود صيد، ونفاد الأسماك في أسواق غزة.

وأضاف “بعد نجاح فكرتي بدأ عدد من الصيادين في تنفيذها أيضًا، ولا يوجد في غزة شبك أو حسكات وكلها دُمرت في ظل الحرب، وقررت أن أصنع الحسكة بعد خسارة جميع القوارب الصغيرة”.

وأكمل “الحرب أثرت كثيرًا على الصيادين، والكميات التي نصطادها قليلة جدًّا، والجيش الإسرائيلي دمر كل شيء؛ لكننا نتحدى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وهذا الأمر صعب، ونتعرض بشكل دائم لإطلاق النار، ووضع الصيد سيّئ جدًّا، لأننا لا ندخل لمسافات في عمق البحر”.

من جانبه، قال مسؤول لجان اتحاد الصيادين في غزة، زكريا بكر، إن أكثر من 4500 صياد مُنعوا من ممارسة مهنة الصيد خلال فترة حرب الإبادة الإسرائيلية، مبينًا أن الحرب كانت فرصة ذهبية للاحتلال الإسرائيلي لتمدير قطاع الصيد في غزة.

وأوضح بكر، للجزيرة مباشر، أن الاحتلال لم يترك أي مركب للصيادين، ودمر كل المراكب، وخصوصا في ميناء غزة، التي بلغ عددها حوالي 600 مركب و120 غرفة تحتوي على كل ممتلكات الصيادين من شباك ومعدات ومحركات، إضافة إلى مصانع الثلج الخاصة بالصيادين.

وأضاف “الاحتلال قصف ميناء غزة البحري وتسبب في انشطاره لنصفين، كما أننا فقدنا 150 صيادًا، 50 منهم استشهدوا برصاص الاحتلال داخل البحر، رغم دخولهم لمسافة لا تتجاوز 500 متر”.

وقال إن “الاحتلال يمنع دخول الصيادين للبحر، ومحاولات إعادتهم للبحر بائسة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المختلفة عليهم”.