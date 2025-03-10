جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا دهسا بمدينة جنين (فيديو)

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي شاب فلسطينيا دهسا، مساء الاثنين، في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد الشاب أحمد فتحي أحمد صلاح (32 عاماً) جراء دهسه من قبل جيش الاحتلال في جنين”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، يظهر اللحظات الأولى بعد سقوط الشاب عن دراجته النارية بينما تسيل دماؤه على الأرض نتيجة سقوطه بعد دهسه.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن “آلية عسكرية لجيش الاحتلال دهست شابًا كان يستقل دراجته النارية قرب دوار الداخلية في مدينة جنين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا، قبل أن يعلن عن استشهاده”.

وباستشهاد أحمد صلاح، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل 49 يوماً، إلى 31 شهيدا وعشرات الإصابات.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانا عسكريا في مخيمات شمال الضفة، بدأ بمدينة جنين ومخيمها منذ 49 يوما، ويستمر في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 43، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم 30.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7000 شخص، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.