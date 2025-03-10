حكومة غزة تكشف تداعيات 9 أيام من إطباق الاحتلال للحصار ومنع إدخال المساعدات

رصد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أبرز تداعيات منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات من كافة المعابر وإطباق الحصار على القطاع.

وقال المكتب في بيان، اليوم الاثنين، إنه بعد 9 أيام من الحصار المشدد على غزة، بدأت تداعيات هذه “الجريمة” تظهر بشكل واضح.

أبرز التداعيات كما رصدها البيان:

شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية.

بدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق والمحال التجارية.

توقف غالبية التكايا الخيرية عن العمل، بسبب عدم توفر المواد التموينية، مما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها.

عودة آلاف الأسر لاستخدام الحطب بدلا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي.

ازدياد تراكم أكوام النفايات مع عدم قدرة البلديات على رفعها لتوقف إمدادات الوقود.

توقف إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت، وعدم القدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات.

مضاعفة معاناة أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواة جراحهم.

“حكم بالقتل البطيء”

واعتبر البيان أن إغلاق المعابر بمثابة حكم بالقتل البطيء لنحو أكثر من مليوني إنسان، محذرًا من أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام.

وحمّلت حكومة غزة، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية “هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية”.

مواصلة إغلاق المعابر

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون (إيرز)، الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي، مع وقف تام لدخول المساعدات.

وأعلنت تل أبيب، قبل أسبوع، وقف دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق، لكن نتنياهو رفض بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وقال إنه يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين.