حماس تعلق على قرار قطع الكهرباء وحكومة غزة تؤكد فصل التيار عن محطة تحلية الجنوب

قال رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية، دورون أربيلي، الاثنين، إن الشركة فصلت الخط الذي ينقل الكهرباء إلى محطة تحلية المياه في قطاع غزة، وذلك بعد قرار من وزير الطاقة إيلي كوهين أمس الأحد.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، عن أربيلي قوله إن تل أبيب لم تزوّد غزة بالكهرباء منذ بداية الحرب باستثناء خط محطة تحلية المياه، وأوضح أربيلي أنه “من المستحيل استبدال إمدادات الكهرباء من إسرائيل إلى غزة بالمولدات والأجهزة من حيث إنتاج الطاقة”.

وحمّل أربيلي القيادة السياسية المسؤولية عن ذلك، قائلًا إن الشركة تنفيذية فقط، وليست مسؤولة عن الاستراتيجية والسياسة، وإنها تنفّذ توجيهات وزارة الطاقة.

عاجل | معاريف عن رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية: من المستحيل استبدال إمدادات الكهرباء من إسرائيل إلى غزة بالمولدات والأجهزة من حيث إنتاج الطاقة ⭕️ معاريف عن رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية: إسرائيل لم تزود غزة بالكهرباء منذ بداية الحرب باستثناء خط محطة تحلية المياه pic.twitter.com/q0Uany7ZCj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2025

“خيارات فاشلة”

من جانبه، أكد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قرار قطع الاحتلال للكهرباء إضافة إلى حديثه عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة، “خيارات فشلت وتشكل تهديدا على أسراه ولن يحررهم إلا بالتفاوض”.

وأضاف في بيان “يهدف الاحتلال من تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الإغاثة عن شعبنا، إلى دفعه للهجرة وهذا أضغاث أحلام”.

وتابع قائلا “تعاملنا بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية”.

وقال إن المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب، ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب والإعمار، مردفًا “التزمنا تمامًا بالمرحلة الأولى من الاتفاق وأولويتنا الآن إيواء شعبنا وإغاثته وضمان وقف دائم لإطلاق النار”.

ولفت إلى أن الحركة وافقت على مقترح مصر “بلجنة الإسناد المجتمعي وعلى بدء عملها في قطاع غزة لتعزيز صمود شعبنا وتثبيته في أرضه”.

“ابتزاز رخيص ومرفوض”

وقال عزت الرشق، القيادي في حماس، في بيان، إن الاحتلال يمارس سياسة “العقاب الجماعي” منذ اليوم الأول من عدوانه على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قطع عنها الكهرباء بشكل كامل، بعد أن حرمها من الغذاء والدواء والماء.

واعتبر أنها محاولة يائسة للضغط على الشعب الفلسطيني والمقاومة عبر سياسة “الابتزاز الرخيص والمرفوض”.

❌GENOCIDE ALERT!❌Israel cutting off electricity supplies to Gaza means, among others, no functioning desalination stations, ergo: no clean water.

STILL NO SANCTION/NO ARMS EMBARGO against Israel means, among others, AIDING AND ASSISTING Israel in the commission of one of the… https://t.co/x2cX4MuP0K — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) March 9, 2025

المحطة الوحيدة

بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي، في وقت متأخر أمس الأحد، أن الاحتلال قام بقطع التيار الكهربائي عن محطة تحلية الجنوب، كما أكد أنها المحطة الوحيدة التي تُغذى حاليا بالكهرباء من جانب الاحتلال.

وقال المكتب الإعلامي في بيان “وإذ ندين قرار قطع الكهرباء عن محطة التحلية التي جرى تغذيتها بالكهرباء (الإسرائيلية) قبل شهور قليلة بعد جهود من مؤسسات دولية، فإننا نؤكد أن الاحتلال قطع الكهرباء بشكل كامل عن غزة منذ بداية الحرب، وهو ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

كما أشار إلى أن قرار قطع الكهرباء يأتي بعد 8 أيام من منع الاحتلال إدخال المساعدات والمستلزمات الإنسانية، وهو ما اعتبره “جريمة حرب”.

وطالب المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتدخل العاجل لوقف “جريمة الحصار والضغط لضمان إدخال كل احتياجات قطاع غزة، ولإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء”.

وأمس الأحد، وقع وزير الطاقة إيلي كوهين أمرًا بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة بشكل فوري، قائلًا “سنوظف كافة الوسائل لإعادة كافة المختطفين وضمان ألا تظل حماس في غزة بعد الحرب”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أسبوع، وقف دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.