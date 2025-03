حماس تعلق على قرار قطع الكهرباء وحكومة غزة تؤكد فصل التيار عن محطة تحلية الجنوب

قال رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية، دورون أربيلي، الاثنين، إن الشركة فصلت الخط الذي ينقل الكهرباء إلى محطة تحلية المياه في قطاع غزة، وذلك بعد قرار من وزير الطاقة إيلي كوهين أمس الأحد.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، عن أربيلي قوله إن تل أبيب لم تزوّد غزة بالكهرباء منذ بداية الحرب باستثناء خط محطة تحلية المياه، وأوضح أربيلي أنه “من المستحيل استبدال إمدادات الكهرباء من إسرائيل إلى غزة بالمولدات والأجهزة من حيث إنتاج الطاقة”.

وحمّل أربيلي القيادة السياسية المسؤولية عن ذلك، قائلًا إن الشركة تنفيذية فقط، وليست مسؤولة عن الاستراتيجية والسياسة، وإنها تنفّذ توجيهات وزارة الطاقة.

من جانبه، أكد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قرار قطع الاحتلال للكهرباء إضافة إلى حديثه عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة، “خيارات فشلت وتشكل تهديدا على أسراه ولن يحررهم إلا بالتفاوض”.

وأضاف في بيان “يهدف الاحتلال من تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الإغاثة عن شعبنا، إلى دفعه للهجرة وهذا أضغاث أحلام”.

وتابع قائلا “تعاملنا بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية”.

وقال إن المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب، ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب والإعمار، مردفًا “التزمنا تمامًا بالمرحلة الأولى من الاتفاق وأولويتنا الآن إيواء شعبنا وإغاثته وضمان وقف دائم لإطلاق النار”.

ولفت إلى أن الحركة وافقت على مقترح مصر “بلجنة الإسناد المجتمعي وعلى بدء عملها في قطاع غزة لتعزيز صمود شعبنا وتثبيته في أرضه”.

وقال عزت الرشق، القيادي في حماس، في بيان، إن الاحتلال يمارس سياسة “العقاب الجماعي” منذ اليوم الأول من عدوانه على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قطع عنها الكهرباء بشكل كامل، بعد أن حرمها من الغذاء والدواء والماء.

واعتبر أنها محاولة يائسة للضغط على الشعب الفلسطيني والمقاومة عبر سياسة “الابتزاز الرخيص والمرفوض”.

❌GENOCIDE ALERT!❌Israel cutting off electricity supplies to Gaza means, among others, no functioning desalination stations, ergo: no clean water.

STILL NO SANCTION/NO ARMS EMBARGO against Israel means, among others, AIDING AND ASSISTING Israel in the commission of one of the… https://t.co/x2cX4MuP0K

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) March 9, 2025