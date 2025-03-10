رئيس بلدية دير البلح: هذا ما يعنيه قطع الكهرباء عن محطة التحلية في غزة (شاهد)

قال رئيس بلدية دير البلح، نزار عياش، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن محطة التحلية في غزة يقلل المياه بنسبة 70% بالمنطقة الوسطى وجنوب القطاع.

وأضاف عياش في تصريحات، للجزيرة مباشر، أن قطع الاحتلال الكهرباء عن محطة التحلية في غزة يوقف مصادر المياه العذبة عن معظم قطاع غزة.

وأوضح عياش أن محطة تحلية المياه كانت تخدم في دير البلح وحدها 100 ألف مواطن.

8 آبار مياه توقفت كليًّا

وأشار إلى أن 8 آبار مياه توقفت كليًّا إثر دخول الاحتلال المنطقة الشرقية والجنوبية للقطاع، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك مصادر مياه أخرى سيعتمدون في استغلالها على السولار.

وقال عياش إن البلدية ستقوم بتشغيل المولدات التي تملكها لتوصيل المياه إلى المواطنين.

“بكارثة بيئية”

وحذر رئيس بلدية دير البلح، من أنه في حال عدم توفر السولار بسبب إغلاق المعابر فهذا ينذر “بكارثة بيئية في كل المناطق”.

وأمس الأحد، قرر وزير الطاقة إيلي كوهين قطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة بشكل فوري، قائلًا “سنوظف كافة الوسائل لإعادة كافة المختطفين وضمان ألا تظل (حركة) حماس في غزة بعد الحرب”، وهو ما نددت به حركة حماس والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أسبوع، وقف دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.