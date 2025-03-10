محادثات أوكرانية أمريكية مرتقبة.. زيلينسكي يعوّل على لقاء السعودية وترامب متفائل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يعوّل على لقاء السعودية -بين وفدين أوكراني وأمريكي بشأن إنهاء الحرب مع روسيا- في زيادة المساعدات وتسريع عملية الوصول للسلام.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن اجتماع السعودية سيحدد مدى استعداد كييف لتقديم تنازلات ملموسة لموسكو لإنهاء الحرب، وسيبحث أيضًا عن دلائل على جدّية أوكرانيا في تحسين العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما نقلت عن ترامب قوله، إن أوكرانيا ستوقع اتفاق المعادن وقال “من ناحيتي فأنا أريدهم أن ينشدوا السلام”، وأن “أوكرانيا لا تظهر القدر الواجب من رغبتها في السلام”.

أول لقاء منذ المناوشات

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي اضطلعت بلاده بأدوار وساطة متعددة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 2022، شملت التوسط في تبادل أسرى واستضافة محادثات بين موسكو وواشنطن الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة الثلاثاء على اتفاقية المعادن بين البلدين وسبل إنهاء الحرب، وذلك في أول اجتماع رسمي منذ لقاء في البيت الأبيض شهد مناوشات كلامية بين زيلينسكي وترامب. ومنذ ذلك الحين، علقت واشنطن المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية.

ومن المقرر أن يفتتح زيلينسكي الاجتماعات الدبلوماسية الاثنين بلقائه ولي العهد السعودي، وأوضح الرئيس الأوكراني “بعد ذلك سيبقى فريقي في السعودية للعمل مع شركائنا الأمريكيين”.

وهذه المحادثات المنتظرة -المقرر عقدها في جدة- يُفترض أن تسهم في “تحديد إطار من أجل اتفاق سلام ووقف إطلاق نار أولي” بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي سيحضر هذه المحادثات.

🛑 Ukraine to propose partial ceasefire at meeting with US in Saudi Arabia – FT https://t.co/ztu06yBQDW — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) March 10, 2025

مراعاة مصالح أوكرانيا

وفي هذا الصدد قال زيلينسكي “نأمل أن نناقش ونتفق على القرارات والخطوات اللازمة” -دون أن يحدد الموضوع- وكان قد شدد على أن كييف تؤيد “حوارا بنّاء” لكنها تريد أن “تؤخذ مصالحها في الاعتبار”.

وأبدى الرئيس الأوكراني ثقته في أن الاجتماع سيكون “مثمرًا”، وقال مساء الأحد إنه يأمل في “تحقيق نتائج سواء لناحية الاقتراب من تحقيق السلام أو مواصلة الدعم” في إشارة إلى تعليق المساعدات الأمريكية.

وتغيرت العلاقات بين واشنطن وكييف بشكل جذري خلال أسابيع قليلة، مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه كييف على الجبهة.

وقف مبدئي لإطلاق النار

وقال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب والذي يعمل على الترتيب للمحادثات إن الفكرة هي “التوصّل إلى إطار عمل لاتفاقية سلام فضلًا عن وقف مبدئي لإطلاق النار”.

ويدعو زيلينسكي إلى هدنة للعمليات الجوية والبحرية إلى جانب تبادل للأسرى، فيما يقول إنه قد يكون اختبارًا لمدى التزام روسيا بإنهاء الحرب.

وترفض موسكو فكرة الهدنة المؤقتة، التي تقترحها أيضًا بريطانيا وفرنسا، إذ تقول إنها محاولة لكسب وقت لكييف ومنع انهيارها العسكري.

ويقول الرئيس الأوكراني أيضًا إن كييف مستعدة لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة والتي تتضمن إنشاء صندوق مشترك من عائدات بيع المعادن الأوكرانية، وهو أمر تقول واشنطن إنه ضروري لضمان استمرار الدعم الأمريكي.