محادثات أوكرانية أمريكية مرتقبة.. زيلينسكي يعوّل على لقاء السعودية وترامب متفائل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يعوّل على لقاء السعودية -بين وفدين أوكراني وأمريكي بشأن إنهاء الحرب مع روسيا- في زيادة المساعدات وتسريع عملية الوصول إلى السلام.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن اجتماع السعودية سيحدد مدى استعداد كييف لتقديم تنازلات ملموسة لموسكو لإنهاء الحرب، وسيبحث أيضًا عن دلائل على جدّية أوكرانيا في تحسين العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما نقلت عن ترامب قوله، إن أوكرانيا ستوقع اتفاق المعادن وقال “من ناحيتي فأنا أريدهم أن ينشدوا السلام”، وأن “أوكرانيا لا تظهر القدر الواجب من رغبتها في السلام”.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي اضطلعت بلاده بأدوار وساطة متعددة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 2022، شملت التوسط في تبادل أسرى واستضافة محادثات بين موسكو وواشنطن الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة الثلاثاء على اتفاقية المعادن بين البلدين وسبل إنهاء الحرب، وذلك في أول اجتماع رسمي منذ لقاء في البيت الأبيض شهد مناوشات كلامية بين زيلينسكي وترامب. ومنذ ذلك الحين، علقت واشنطن المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية.

ومن المقرر أن يفتتح زيلينسكي الاجتماعات الدبلوماسية الاثنين بلقائه ولي العهد السعودي، وقال الرئيس الأوكراني “بعد ذلك سيبقى فريقي في السعودية للعمل مع شركائنا الأمريكيين”.

وهذه المحادثات المنتظرة -المقرر عقدها في جدة- يُفترض أن تسهم في “تحديد إطار من أجل اتفاق سلام ووقف إطلاق نار أولي” بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي سيحضر هذه المحادثات.

