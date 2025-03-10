سموتريتش: المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس خطأ كامل

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن المحادثات المباشرة التي جرت بين الولايات المتحدة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) “خطأ كامل”، حسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ووصف سموتريتش الخطة التي طرحها المبعوث الأمريكي آدم بولر نيابة عن حماس بأنها “مجرد هراء”.

من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشيه يعالون إن “واشنطن تدرك أن حكومة إسرائيل مستعدة للتضحية بالرهائن، ولذلك قررت وفقا لمصالحها إجراء مفاوضات مباشرة مع حماس“.

“الحكومة غير مهتمة”

وأضاف على منصة إكس “الإدارة الأمريكية تدرك أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتضحية بالرهائن (صدّقوا سموتريتش وستروك وبن غفير)، وهي غير مهتمة بإنهاء الحرب (لأن نهاية الحرب تعني نهاية ولاية الحكومة)”.

وقال “قررت الإدارة التصرف وفقا لمصالحها الخاصة (ومصالح إسرائيل ولكن ليس مصالح الحكومة) لإنقاذ البلاد، وكذلك المخطوفين، يتعين علينا استبدال الحكومة المسيحانية المراوغة والفاسدة”.

המימשל האמריקאי החליט לנהל מו״מ ישיר עם החמאס, מעל ראשה של ממשלת ישראל.

״החדשות הרעות״:

1. ארה״ב שוברת עקרון חשוב, ומדברת ישירות עם ארגון טרור.

2. ממשלת ישראל מאבדת שליטה על המו״מ. ״החדשות הטובות״:

המימשל האמריקאי מבין שממשלת ישראל מוכנה להפקיר/ להקריב את החטופים (מאמינים… — משה 'בּוֹגִי' יעלון (@bogie_yaalon) March 10, 2025

أمّا رئيس حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان، فقد قال إن إسرائيل “هي التي جعلت حماس كيانا شرعيا يتحدث معه الأمريكيون مباشرة بسبب رفضنا الانخراط بشكل جدي في الصفقة”.

ورأى وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر أن اتصال الولايات المتحدة مع حماس دون معرفة إسرائيل خطير، وقال “من الخطير جدا اتصال الولايات المتحدة مع حماس دون معرفة أو تنسيق مع الجانب الإسرائيلي”.

“لهذا السبب تتفاوض واشنطن”

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الولايات المتحدة تفاوض حماس بسبب تلكؤ حكومة بنيامين نتنياهو في مفاوضات تبادل الأسرى مع المقاومة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصريحات للابيد، يوم الأحد، قال فيها “الأمريكيون يتفاوضون مع حماس بشكل منفصل لإدراكهم أن حكومتنا تتلكأ، وهم قلقون على مواطنيهم”.

التواصل الأمريكي مع حماس

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر قد قال، في وقت سابق، إنه تواصل بشكل مباشر مع حركة حماس “لأنه من الصعب فهم الطرف الآخر دون الجلوس معه”.

وأكد بولر في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الأحد، أنه حصل على موافقة من الرئيس دونالد ترامب قبل أن يبدأ المحادثات المباشرة مع حماس.

وأضاف “لسنا وكلاء إسرائيل، ولدينا مصالح محددة نعمل لتحقيقها، ونتواصل ذهابا وإيابا من أجلها”.

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص بولر أن هناك ما يكفي لإبرام صفقة خلال أسابيع، يمكن من خلالها إطلاق سراح جميع الأسرى في قطاع غزة.

ראש האופוזיציה @yairlapid מאשים אצל @efitriger: "האמריקנים מנהלים מו"מ בנפרד מאיתנו עם חמאס כי הם מבינים שהממשלה גוררת רגליים, הם דואגים לאזרחים שלהם. אצל הממשלה שלנו – השיקולים הפוליטיים ממשיכים לנצח" pic.twitter.com/jSgraHC8Uj — גלצ (@GLZRadio) March 9, 2025

“سنعود للقتال في غزة”

من ناحية أخرى، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتريتش قوله “في ظل عدم إحراز تقدم بالمفاوضات سنعود للقتال في غزة”، وأضاف “رئيس الأركان الجديد لديه خطة قتالية أكثر فاعلية من سلفه”.

وقال وزير المالية “عودتنا للقتال في غزة تستلزم تعبئة إضافية من أجل تحقيق الأهداف كاملة، ولن نتوقف في منتصف الطريق” حسب ما نقلت عنه هيئة البث الرسمية.