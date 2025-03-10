شاهد: الحكومة السورية تقدم مواد إغاثية للأهالي داخل مطار حميميم

قدّمت الحكومة السورية مواد إغاثية للأهالي الذين دخلوا قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، غربي سوريا، التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

وبثت محافظة اللاذقية، مساء أمس الأحد، مشاهد توثق تسليم القيادة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، مواد إغاثية للجنود الروس على بوابة المطار، من أجل إيصالها إلى الأهالي.

والسبت، ذكرت وكالة الأنباء السورية أن وفدًا من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام وصل إلى مطار حميميم لطمأنة الأهالي الموجودين فيه وإعادتهم إلى قراهم.

مراسل سانا باللاذقية: وصل قبل قليل وفد من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام إلى مطار حميميم لطمأنة الأهالي الموجودين فيه وإعادتهم لقراهم.#سانا #الساحل_السوري pic.twitter.com/kfLyQyTy1S — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 8, 2025

وشهد الساحل السوري، على مدار الأيام القليلة الماضية، أعنف المواجهات منذ سقوط نظام بشار الأسد، إذ شن فلول النظام هجمات منسقة استهدفت دوريات أمنية وحواجز عسكرية، أسفرت عن قتلى وجرحى.

هذه الهجمات دفعت الجيش وقوات الأمن إلى تنفيذ عمليات واسعة النطاق، شملت تمشيط المناطق المتضررة وملاحقة العناصر المهاجمة، وسط اشتباكات عنيفة في عدد من المواقع.

وكانت مصادر قد قالت للجزيرة إن عشرات المدنيين وأفراد من فلول النظام وعائلاتهم لجؤوا يوم الجمعة الماضي إلى القاعدة الروسية طلبًا للحماية من المواجهات العسكرية الدائرة في الساحل.

وتعد قاعدة حميميم الجوية أحد أبرز مراكز الوجود العسكري الروسي في سوريا منذ عام 2015، عندما بدأت موسكو استخدامها بموجب اتفاق مع نظام الأسد المخلوع، وكذلك لا تزال روسيا تحتفظ بقاعدة طرطوس البحرية.