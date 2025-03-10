سياسة|سوريا

قرار جديد من الرئاسة السورية بعد أحداث مناطق الساحل

قوات تابعة لإدارة الأمن العام في سوريا
قوات تابعة لإدارة الأمن العام السوري تتوجه إلى وادي العيون بمنطقة مصياف في ريف حماة (الداخلية السورية)
10/3/2025-|آخر تحديث: 10/3/202512:41 AM (توقيت مكة)

أعلنت رئاسة الجمهورية في سوريا، اليوم الأحد، تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي بين مكونات الشعب، وذلك “استنادًا للمصلحة الوطنية العليا”.

وقالت الرئاسة في بيان، نشرته على “إكس”، إن اللجنة ستكون من عضوية ثلاثة أشخاص هم: “الدكتور أنس عيروط والسيد حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد”.

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وأوضح البيان أن اللجنة ستكون مكلفة بثلاثة مهام هي:

  • التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم.
  • تقديم الدعم اللازم لأهلنا في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم.
  • العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وتتكون اللجنة من 7 أعضاء، هم 5 قضاة وضابط ومحام.

وكلفت اللجنة بالكشف عن “الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها”.

و”التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”.

وبعد قليل من الإعلان عن تشكيل اللجنة، تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة نشرتها الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، بمحاسبة “كل من تورط في دماء المدنيين أو تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة “بكل حزم وبدون تهاون”.

وشهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس، على ساحل البحر المتوسط، اشتباكات بين القوات التابعة لوزارة الدفاع ولإدارة الأمن العام من جهة وبين مسلحين من ضباط وأتباع نظام بشار الأسد المخلوع.

واندلعت الاشتباكات بعد شن ضباط وأتباع للنظام السابق عدة هجمات متزامنة على قوات الأمن، ونصبهم كمائن أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن.

المصدر : الجزيرة مباشر

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