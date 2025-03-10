مفاجأة على الهواء.. شاشة الجزيرة مباشر تجمع المدير العام لـ”صحة غزة” بشقيقه (شاهد)

جمع لقاءٌ على الهواء الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في غزة الموجود داخل القطاع المحاصَر، وشقيقه الدكتور معين البرش الأكاديمي والناشط الفلسطيني الذي حلّ ضيفًا في استوديو الجزيرة مباشر، بعد أن لم يلتقيا وجهًا لوجه منذ 6 سنوات.

وقال الدكتور معين للجزيرة مباشر، إنه فوجئ بلقاء شقيقه منير (أبو بصير) على الهواء حيث كان آخر اتصال بينهما قبل أداء العمرة مع شقيقتهما (أم محمد) التي استشهد زوجها وأبناءها الثلاثة، وأصيبت هي بكسر شديد في العمود الفقري نتيجة الغارات الإسرائيلية على منزل العائلة خلال حرب الإبادة.

وواصل مخاطبًا شقيقه “سعيد جدا برؤيتك (أبو بصير)، كان آخر مرة تواصل معي ليبلغني عقد قران ابنته الدكتورة حورية من الدكتور إلياس الأسير المحرر وكنت سعيدًا بهذا الخبر، وأبلغته أنني ذاهب لأداء العمرة.. وبالنسبة للدوحة لم أستطع إبلاغك حيث أنني وصلت الليلة والجزيرة استضافتني مباشرة فلم أستطع إبلاغك”.

وأضاف “إن شقيقتنا أم محمد كانت في حالة نفسية صعبة خلال تلقيها العلاج في مصر؛ فأحببت أن أواسيها بعمرة فذهبت معها إلى مكة، وتوًّا عدت من العمرة إلى الدوحة فاختطفني الزملاء في الجزيرة مباشر لأكون ضيفًا على الهواء؛ لأفاجئ بوجود شقيقي د منير البرش (أبو بصير) الذي لا يعلم أنني سأكون ضيفكم الآن”.

تحية إلى الجزيرة مباشر

من جهته حيّا الدكتور منير قناة الجزيرة مباشر قائلًا “هذه مفاجأة جميلة بلقاء أخي الدكتور معين، أسعدتني حيث لم ألتق به منذ 2019، وأسعدكم الله في الجزيرة التي دائمًا تجعلون البيت الفلسطيني عائلة واحدة؛ فتكون معنا في اللحظات السعيدة، كما أنها تكون معنا في لحظات الآلام والفقدان، والعاملون في الجزيرة نعتبرهم من أسرتنا الكريمة، نعتز بهم ونتشرف بأهلنا في مصر ومواقف الجزيرة نعتز بها دائمًا في فلسطين“.

وأضاف “لفتة جميلة أن تجمعني شاشة الجزيرة مباشر بشقيقي الذي لم أره منذ سنوات، على شاشتها، وبهذه المقالب الجميلة بترتيب مثل هذه المقابلة مع شقيقي”.

وقال الدكتور معين “المكان الذي استهدفت فيه طائرات الاحتلال شقيقي منير كان في بيت شقيقتنا أم محمد، واستشهد 5 من العائلة بينهم الدكتورة حنان ابنة أخي منير، والدكتورة هيا ابنة أختي، و3 آخرون، وبعد انتشال الجرحى والشهداء على الهواء آنذاك؛ عادت مرة أخرى طائرات العدو وقصفت المنزل فجرًا فاستشهد زوج أختي وولداها وأصيبت هي، وذهبت بعد ذلك إلى مصر للعلاج وهي ترتدي جهازًا خاصًّا لتتمكن من المشي عليه”.

وأضاف أن “إجمالي من استشهد من عائلة البرش من الدائرة الضيقة حوالي 55 شهيدًا في دائرة الإخوة والأخوات وأبنائهم، وإذا تم توسيع الدائرة لتشمل الأقارب والنسايب وأبناء الأعمام والأخوال يصبح العدد 255 شهيدًا من عائلة البرش”.

وأكد الدكتور منير أن العائلات الفلسطينية في قطاع غزة التي قدمت الشهداء هم عائلات كثيرة وعائلة البرش إحدى هذه العائلات، بينما عائلة النجار من استشهد من أبنائها أكثر من 2000 شهيد وهي أكبر العائلات بالقطاع، وهناك عائلات مسحت من السجلات.

وأوضح الدكتور معين أنه خرج من غزة عام 2019 لعلاج أبنائه في هولندا إلا أنه فوجئ بإمكانية حصوله وأولاده على الجنسية الهولندية خلال 3 سنوات، يقول “فتقدمت واجتزت الامتحانات اللازمة وحصلت على الجنسية الهولندية أنا وأولادي جميعًا، وكنت في شهر أغسطس/آب 2023 أُعدّ نفسي للرجوع إلى غزة، ولكني لم أستطع لظروف خاصة”.