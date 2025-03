وسط توترات تاريخية مع أمريكا.. كندا تنتخب مارك كارني رئيسا جديدا للوزراء خلفا لترودو

انتخب الحزب الحاكم في كندا، مارك كارني زعيمًا جديدًا له ورئيسًا للحكومة المقبلة ليحل بذلك محل جاستن ترودو، في وقت تواجه فيه البلاد توترات تاريخية مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب.

وأعلن رئيس الحزب الليبرالي ساشيت ميهرا أن كارني، المصرفي السابق البالغ 59 عاما والمبتدئ في العمل السياسي، فاز بنسبة 85.9% من الأصوات.

وحذّر كارني في خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا، من أن “الأمريكيين يريدون بلدنا” وأضاف “لا يمكننا أن نسمح لترامب بالانتصار”، وقال إن كندا بحاجة إلى بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة.

وقال رئيس الوزراء الكندي المنتخب، إن الرسوم التي فرضها ترامب على كندا غير مبررة، وأضاف “لا يمكن أن نسمح له بأن ينجح في مساعيه، وكندا لن تكون أبدًا جزءًا من الولايات المتحدة بأي طريقة”.

وقال كارني “لا يمكن أن نسمح لترامب بمهاجمة العاملين والعائلات في كندا”.

من جانبه شدد رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو خلال خطاب وداعي ألقاه أمام أنصار الحزب مساء أمس الأحد، على أن كندا تواجه تحديا وجوديا بسبب تهديدات جارتها برئاسة ترامب.

وقال ترودو لحشد تجمع في أوتاوا استعدادا لإعلان اسم الزعيم الجديد للحزب الليبرالي إنّ “الكنديين يواجهون تحديا وجوديا واقتصاديا من جانب جارتهم”.

وكان كارني، وهو مصرفي سابق خبرته السياسية محدودة، المرشح الأوفر حظا للفوز بزعامة الحزب الليبرالي (وسط اليسار)، وهو حاكم سابق لبنك كندا وبنك إنجلترا، وقد وتقدم على منافسيه على صعيد الدعم الشعبي والتمويل لحملته.

Federal Politics: Carney (widely) and Freeland (narrowly) more trusted to handle Trump than Poilievrehttps://t.co/NnZxzYvvOp pic.twitter.com/dslIJ2GawM

— Angus Reid Institute (@angusreidorg) March 5, 2025