وسط توترات تاريخية مع أمريكا.. كندا تنتخب مارك كارني رئيسا جديدا للوزراء خلفا لترودو

انتخب الحزب الحاكم في كندا، مارك كارني زعيمًا جديدًا له ورئيسًا للحكومة المقبلة ليحل بذلك محل جاستن ترودو، في وقت تواجه فيه البلاد توترات تاريخية مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب.

وأعلن رئيس الحزب الليبرالي ساشيت ميهرا أن كارني، المصرفي السابق البالغ 59 عاما والمبتدئ في العمل السياسي، فاز بنسبة 85.9% من الأصوات.

“لا يمكننا أن نسمح لترامب بالانتصار”

وحذّر كارني في خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا، من أن “الأمريكيين يريدون بلدنا” وأضاف “لا يمكننا أن نسمح لترامب بالانتصار”، وقال إن كندا بحاجة إلى بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة.

وقال رئيس الوزراء الكندي المنتخب، إن الرسوم التي فرضها ترامب على كندا غير مبررة، وأضاف “لا يمكن أن نسمح له بأن ينجح في مساعيه، وكندا لن تكون أبدًا جزءًا من الولايات المتحدة بأي طريقة”.

وقال كارني “لا يمكن أن نسمح لترامب بمهاجمة العاملين والعائلات في كندا”.

“كندا تواجه تهديدات جارتها”

من جانبه شدد رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو خلال خطاب وداعي ألقاه أمام أنصار الحزب مساء أمس الأحد، على أن كندا تواجه تحديا وجوديا بسبب تهديدات جارتها برئاسة ترامب.

وقال ترودو لحشد تجمع في أوتاوا استعدادا لإعلان اسم الزعيم الجديد للحزب الليبرالي إنّ “الكنديين يواجهون تحديا وجوديا واقتصاديا من جانب جارتهم”.

وكان كارني، وهو مصرفي سابق خبرته السياسية محدودة، المرشح الأوفر حظا للفوز بزعامة الحزب الليبرالي (وسط اليسار)، وهو حاكم سابق لبنك كندا وبنك إنجلترا، وقد وتقدم على منافسيه على صعيد الدعم الشعبي والتمويل لحملته.

Federal Politics: Carney (widely) and Freeland (narrowly) more trusted to handle Trump than Poilievrehttps://t.co/NnZxzYvvOp pic.twitter.com/dslIJ2GawM — Angus Reid Institute (@angusreidorg) March 5, 2025

وأعلن ترودو في يناير/كانون الثاني، تنحّيه عن المنصب الذي شغله قرابة عقد من الزمن، في خطوة اتخذها وهو يواجه ضغوطًا كثيرة، بدءًا من تراجع شعبية الحزب إضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات العامة القادمة.

ويُتوقع أن يتم التسليم والتسلّم بين ترودو وخلفه في غضون أيام مع تأليف الحكومة الجديدة، وقال كارني في آخر لقاء انتخابي يوم الجمعة “نواجه الأزمة الأخطر في حياتنا”.

وركز كارني خلال حملته على الخبرة التي اكتسبها في إدارة الأزمات، وهي استراتيجية يبدو أنها أثمرت فمنحته الأفضلية.

Thank you. We're strongest when we are united. pic.twitter.com/H9RPrJNf4Y — Mark Carney (@MarkJCarney) March 9, 2025

وأطلق ترامب حربا تجارية عبر فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا، مكررا رغبته في أن يصبح هذا البلد “الولاية الأمريكية الحادية والخمسين”؛ مما أثار غضب الكنديين.

تحديات تواجه كارني

وتواجه رئيس الوزراء الكندي الجديد، تحديات عديدة، وإضافة إلى التوترات السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، سيكون الزعيم الجديد للحزب الليبرالي أمام مهمة شاقة هي إعادة توحيد صفوفه تحضيرًا للانتخابات المقبلة.

Merci chers Libéraux — pour tout. pic.twitter.com/P0hKBOaW0j — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 10, 2025

ويُفترض أن تُجرى الانتخابات في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكنها قد تقام في وقت مبكر، وهي تعِد بأن تكون تنافسية أكثر مما كان متوقعا.

وبحسب استطلاعات للرأي نشرها معهد آنغس ريد، يوم الأربعاء، فإن كارني هو المرشح المفضل لدى الكنديين لمواجهة ترامب، إذ اختاره 43% من المشاركين في الاستطلاع، في مقابل 34% يفضّلون زعيم المحافظين بيار بوالييفر.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماكغيل الكندية دانيال بيلان أن “الخطاب الشعبوي” لزعيم المحافظين بيار بوالييفر، يذكّر بخطاب ترامب ويزعج بعض الكنديين.

وفي المقابل، يطمئن كثير من الكنديين إلى الخبرة الدولية التي يتمتع بها كارني والهدوء “شبه الممل”، بحسب وصف أستاذ العلوم السياسية دانيال بيلان.