يسرائيل هيوم: هذا ما سيحدث في شواطئ إسرائيل بعد قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنها قررت وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وأفادت الهيئة بأن كوهين “أصدر قرارا بوقف إمداد غزة بالكهرباء فورا، مما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن القطاع”.

وفي هذا الصدد، تحدثت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن خطورة قطع الكهرباء عن القطاع، قائلة “إنه لا يوجد سوى خط كهرباء واحد يمر من إسرائيل إلى غزة، وهو الخط الذي يقوم بتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في القطاع”.

وأكدت الصحيفة أن “انقطاع الكهرباء بشكل تام عن القطاع، يعني أن سكان غزة سيقومون بتصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر، مما قد يؤدي إلى وصولها إلى شواطئ إسرائيل”.

في هذا السياق، قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن “قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن قطاع غزة يعني عدم وجود مياه نظيفة، وبالتالي هو إنذار بإبادة جماعية”.

وأضافت ألبانيز في بيان نشرته على حسابها عبر منصة إكس، أن “عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها في ارتكاب واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن منعها في تاريخنا”.

وتابعت “هذا إنذار بإبادة جماعية! إن قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة”.

