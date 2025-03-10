يسرائيل هيوم: هذا ما سيحدث في شواطئ إسرائيل بعد قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنها قررت وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وأفادت الهيئة بأن كوهين “أصدر قرارا بوقف إمداد غزة بالكهرباء فورا، مما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن القطاع”.

وفي هذا الصدد، تحدثت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن خطورة قطع الكهرباء عن القطاع، قائلة “إنه لا يوجد سوى خط كهرباء واحد يمر من إسرائيل إلى غزة، وهو الخط الذي يقوم بتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في القطاع”.

وأكدت الصحيفة أن “انقطاع الكهرباء بشكل تام عن القطاع، يعني أن سكان غزة سيقومون بتصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر، مما قد يؤدي إلى وصولها إلى شواطئ إسرائيل”.

إبادة جماعية

في هذا السياق، قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن “قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن قطاع غزة يعني عدم وجود مياه نظيفة، وبالتالي هو إنذار بإبادة جماعية”.

وأضافت ألبانيز في بيان نشرته على حسابها عبر منصة إكس، أن “عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها في ارتكاب واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن منعها في تاريخنا”.

وتابعت “هذا إنذار بإبادة جماعية! إن قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة”.

❌GENOCIDE ALERT!❌Israel cutting off electricity supplies to Gaza means, among others, no functioning desalination stations, ergo: no clean water.

STILL NO SANCTION/NO ARMS EMBARGO against Israel means, among others, AIDING AND ASSISTING Israel in the commission of one of the… https://t.co/x2cX4MuP0K — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) March 9, 2025

جريمة حرب

بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة “قرار الاحتلال الصهيوني قطع الكهرباء عن قطاع غزة، معتبرة أنه يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف الضغط على الشعب الفلسطيني ومقاومته من خلال سياسة الابتزاز، بعد أن تم حرمان القطاع من الغذاء والدواء والماء”.

وفي بيان نشر عبر منصة تليغرام، أكدت حماس أن “إغلاق المعابر ووقف المساعدات والإغاثة والوقود يمثل عقابًا جماعيًّا وجريمة حرب مكتملة الأركان”.

وشددت حماس على أن “هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاقات الموقعة، وتجاوزًا لكل القوانين والأعراف الإنسانية، مما يعكس عدم احترام الاحتلال لالتزاماته الدولية”.

خطة تصعيدية ضد غزة

والثلاثاء الماضي، قال عومري دوستري المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “تل أبيب لا تستبعد قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة باعتباره وسيلة للضغط على حركة حماس”.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حكومة نتنياهو تعتزم البدء خلال أسبوع في تنفيذ خطة تصعيدية ضد غزة، تشمل قطع الكهرباء والمياه وتنفيذ عمليات اغتيال وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستئناف الحرب.

وأوقفت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأحد الماضي، وسط تحذيرات محلية وحقوقية من عودة الفلسطينيين إلى مربع المجاعة.