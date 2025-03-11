أردوغان يعلق على الاتفاق بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن التنفيذ الكامل للاتفاق المُوقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تُسمى “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي سيخدم الأمن والسلام في سوريا.

وفي كلمة له خلال مشاركته بمأدبة إفطار في أنقرة، أكد أردوغان أن “الرابح من الاتفاق سيكون جميع السوريين”.

وأوضح أن تركيا ترى كل جهد لتطهير سوريا من “الإرهاب” خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأشار أردوغان إلى أن “تركيا تريد أن تنعم المنطقة جميعها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي”.

وأضاف “نولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي جارتنا سوريا، والحفاظ على بنيتها الوحدوية، وتعزيز وحدتها وتضامنها”.

وتابع “بإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوّتنا كعرب وأتراك وأكراد”.

توقيع اتفاق بين الشرع ومظلوم

وأمس الاثنين، أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، يؤكد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

ونص الاتفاق على الاندماج في مؤسسات الجمهورية العربية السورية، ووحدة الأراضي السورية، ورفض التقسيم.

ونص الاتفاق أيضا على “وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.