أشاد بحماس ثم تراجع تحت الضغط.. آدم بولر يشعل جدلا واسعا في إسرائيل (شاهد)

أثار المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، جدلًا واسعًا بعدما صرّح بأن “رجال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليسوا وحوشًا لديهم قرون، بل رجال طيبون”، وهو تصريح اعتُبر ضربة قوية للسردية التي روّجت لها إسرائيل لسنوات عن الحركة واصفة إياها بأنها “تنظيم متوحش”.

ولم يكن التصريح الذي أطلقه بولر عبر مقابلة مع شبكة (سي إن إن)، مجرد كلمات عابرة، بل تسبّب في غضب إسرائيلي عارم، خاصة بعدما كشف بولر أن الولايات المتحدة أجرت مفاوضات مع حماس مطلع مارس/آذار الجاري دون تنسيق مسبق مع تل أبيب.

ودفعت الصدمة الإسرائيلية من حديث بولر، صحيفة معاريف إلى انتقاد المبعوث الأمريكي اليهودي بشدة، واصفة موقفه بأنه “إدارة ظهر لإسرائيل”، واعتبرته “خيانةً” لموقفها الرسمي.

وبعد موجة الغضب التي أثارتها تصريحاته، تعرّض بولر لضغوط إسرائيلية مكثّفة دفعته إلى التراجع العلني عن موقفه، إذ نشر تدوينة عبر منصة إكس قال فيها “أريد أن أكون واضحًا تمامًا، لأن البعض أساء الفهم، حماس منظمة إرهابية قتلت الآلاف من الأبرياء، وأفرادها بحكم التعريف أشخاص سيئون. وكما قال الرئيس ترامب، لن يكون أي عنصر من حماس في أمان إذا لم يتم إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا”.

I want to be CRYSTAL CLEAR as some have misinterpreted. Hamas is a terrorist organization that has murdered thousands of innocent people. They are BY DEFINITION BAD people. And as @POTUS has said, not a single Hamas member will be safe if Hamas doesn’t RELEASE ALL HOSTAGES… https://t.co/4sMq6zFKQE

— Adam Boehler (@aboehler) March 9, 2025