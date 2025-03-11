محتجون بجامعة كولومبيا: محمود خليل في خطر حقيقي ويدفع ثمنا باهظا فقط لأنه فلسطيني (فيديو)

دعا مسؤولون وأكاديميون وطلاب في مؤتمر صحفي بجامعة كولومبيا الاثنين إلى إطلاق سراح الناشط والطالب الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقلته سلطات الهجرة الفدرالية بزعم دعمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وخلال المؤتمر، أعرب المتحدثون عن قلقهم العميق إزاء تداعيات الاعتقال، مؤكدين أنه يمثل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير، ويشير إلى تصعيد خطير في التعامل مع الناشطين في الولايات المتحدة.

“أشبه بممارسات إسرائيل في الضفة المحتلة”

وقال أحد أعضاء معهد الدراسات اليهودية والإسرائيلية بجامعة كولومبيا “اعتقال محمود خليل أمر مقلق ويشبه الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية“.

كما رفع المتظاهرون شعارات تندد بالاعتقال، معتبرين أن ما حدث محاولة لإسكات الأصوات في الجامعات الأمريكية.

“محمود خليل في خطر حقيقي”

وصرح أحد المتحدثين بأن “اعتقال الطالب محمود خليل انتهاك لحرية التعبير وتهدف لإخافتنا. محمود خليل في خطر حقيقي ويدفع ثمنا باهظا فقط لكونه فلسطينيا”.

ووصف آخرون الاعتقال بأنه “لحظة انحدار في تاريخ الولايات المتحدة“، مشددين على أنه يشكّل خرقًا واضحًا للدستور والقوانين الأمريكية.

واعتقلت سلطات الهجرة الفدرالية محمود خليل، الطالب الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة، بسبب مشاركته في مظاهرات طلابية بجامعة كولومبيا العام الماضي.

وكان خليل، وهو عضو في فريق التفاوض الطلابي، قد قاد جهودًا للمطالبة بإنهاء التعاون بين جامعة كولومبيا وإسرائيل احتجاجًا على بـ”الإبادة الجماعية في غزة“.

كما أشار المتحدثون في المؤتمر الصحفي إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتحمل مسؤولية هذا الاعتقال. وقال أحدهم “اعتقال إدارة ترامب للطالب محمود خليل أمر غير قانوني وانتهاك لدستور البلاد. نطالب بإطلاق سراحه فورًا”.