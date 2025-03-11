البرهان: لن نتفاوض مع الدعم السريع إلا بعد تنفيذ هذه الشروط (فيديو)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة السودانية لن تعود إلى التفاوض مع قوات الدعم السريع، مشددًا على أن العودة إلى منبر جدة لم تعد خيارًا مطروحًا.

وبرعاية واشنطن والرياض، استضافت مدينة جدة غربي السعودية، في 6 مايو/أيار 2023، محادثات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع”.

وشدَّد البرهان في كلمة له، مساء الاثنين، أمام جمع من الجماهير في مدينة البسابير بولاية نهر النيل (شمالي السودان)، على أن “الجيش لن يعود للتفاوض مع ميليشيا قوات الدعم السريع إلا بعد تحقيق عدة شروط، تشمل تجميع هذه القوات في مواقع محددة، ونزع السلاح من منسوبيها ومحاسبتهم”.

كما شدَّد قائد الجيش السوداني على أن العمليات العسكرية ستستمر حتى “تحرير السودان ممن يريدون به سوءًا”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع ومن وصفهم بـ”المرتزقة”.

وفي منتصف إبريل/نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وخلّفت آلاف القتلى ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتوالى دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.