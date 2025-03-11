اليونيسيف: 90% من سكان غزة لا يستطيعون الحصول على المياه

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، من أن النقص الحاد في المياه في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، إذ لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي 90% من السكان.

وأفادت مسؤولة اليونيسيف في غزة، روزاليا بولين، بأن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى.

وتقدر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية، مؤكدة أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع؛ مما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.

ويوم الأحد، وقع وزير الطاقة إيلي كوهين أمرًا بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة بشكل فوري، قائلًا “سنوظف كافة الوسائل لإعادة كافة المختطفين وضمان ألا تظل حماس في غزة بعد الحرب”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أسبوع، وقف دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.