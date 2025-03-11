توترات في الضفة.. مستوطنون يحرقون سيارات لفلسطينيين شمالي رام الله (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية مقطع فيديو يوثق جريمة اعتداء مستوطنين على ممتلكات لفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، وإحراقهم عددا من السيارات داخل كراج في بلدة أم صفا شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مروان صباح رئيس المجلس القروي بأم صفا للجزيرة مباشر “في تمام الساعة 3.50 فجرًا قامت مجموعة من قطعان المستوطنين بمهاجمة كراج السبتي غرب القرية، وأحرقوا 3 سيارات وقمنا نحن أهالي القرية بالإسراع نحو النيران لإطفائها حتى لا تطال بقية السيارات بالكراج”.

اعتداءات مكثفة طوال 3 سنوات

وأضاف صباح “قريتنا تتعرض لاعتداءات متكررة من قطعان المستوطنين طوال 3 سنوات مضت، ولكنها زادت بوتيرة خطيرة في الآونة الأخيرة”.

وتابع “كما أحضر قطعان المستوطنين أبقارهم للرعي في أراضينا الزراعية في وادي الزيتون، ووادي الراس، وهو ما جعلنا نعيش في حصار خانق من هذه القطعان التي تريد تهجيرنا من قريتنا؛ ولكننا صامدون في بيوتنا وفي أراضينا مهما واجهنا من ظروف وذلك لإفشال مخطط التهجير”.

خسائري قيمتها 90 ألف شيكل

من جهته قال رأفت يوسف السبتي صاحب كراج السيارات، للجزيرة مباشر “المستوطنون حرقوا لي 3 سيارات بالكراج وهي خاصة بالزبائن وتبلغ قيمة الخسائر من هذا الحريق أكثر من 90 ألف شيكل”.

وأردف “كما أن هذه الاعتداءات متكررة حيث حطّموا لي عددًا من السيارات من قبل وهي سيارات زبائن أيضًا؛ مما يجعلنا نعيش في حالة من القلق المستمر”.