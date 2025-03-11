جرافة تحمل جثمان شهيد.. الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين في جنين ويحتجز جثتين (فيديو)

استشهد، صباح اليوم الثلاثاء، 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتم احتجاز جثماني اثنين منهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت الشهيدة فايزة أبو غالي (58 عامًا) من حاجز الجلمة العسكري إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأكد مصدر بمستشفى جنين الحكومي للجزيرة مباشر تسلّم جثمان الشهيدة، وأن الجثمان تبدو عليه إصابات بعدة شظايا.

شهيد في الحي الشرقي

واستشهد فجر اليوم، الشاب إسماعيل أمجد أبو غالي برصاص الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال منعت طواقمها من نقل الشهيد بعد إصابته قبل أن يفارق الحياة.

وأظهر مقطع فيديو وضع قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان إسماعيل أبو غالي على مقدمة جرافة، وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال احتجزت الجثمان.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزلًا في الحي الشرقي من جنين، وأطلقت عليه قذائف “الأنيرجا”.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه في جنين تسلمت شابا مصابا بشظايا رصاص حي في الرقبة، بالحي الشرقي.

شهيد في خلة الصوحة

وفي حي خلة الصوحة بجنين، استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه أيضًا.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت بناية في حي “خلة الصوحة” الملاصق لمخيم جنين، وطالبت السكان بإخلائها عبر مكبرات الصوت.

وفي المنطقة الغربية من المدينة، حاصرت قوات الاحتلال قاعة “لافندر” في شارع حيفا، وطالبت عددًا من الشبان بمغادرتها.

اقتحام قباطية

وعلى صعيد آخر اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية إن قوة كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت قنابل الصوت، كما حاصرت منزلًا وطالبت سكانه بالخروج منه رافعين أيديهم، وبإبراز هوياتهم.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ50 على التوالي، مخلفًا 31 شهيدًا وعشرات المصابين.