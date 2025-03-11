جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بحزب الله في غارة جنوبي لبنان (فيديو)

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سيارة في وادي الزهراني جنوبي لبنان، مما أدى إلى استشهاد مواطن لبناني.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر باستهداف مسيَّرة إسرائيلية لسيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا جنوبي لبنان، في حين أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن مواطنًا لبنانيًّا استشهد جراء الاستهداف، في حصيلة أولية.

وأظهرت مشاهد متداولة سيارة مشتعلة يتصاعد منها الدخان بكثافة، وبالقرب منها سيارة إسعاف.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف بغارة جوية في جنوب لبنان أحد كبار قادة حزب الله المسؤول عن أنظمة الدفاعات الجوية.

وقال الجيش في بيان إن طائراته “هاجمت في منطقة النبطية بجنوب لبنان بشكل دقيق وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية، وقضت على المدعو حسن عباس عز الدين، مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة بدر” التابعة لحزب الله. وأضاف أن عز الدين “قاد محاولات إعادة بناء” تلك المنظومة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فإن تل أبيب استمرت في تنفيذ ضربات داخل الأراضي اللبنانية، مدعية أنها تستهدف منع حزب الله من التعافي وإعادة التسليح أو إعادة تموضع قواته في الجنوب.

ورغم انتهاء مهلة سحب إسرائيل لقواتها من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 18 فبراير/شباط، فإنها أبقت على وجودها في 5 نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود.