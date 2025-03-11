“سحبت أمي وهي مقطعة”.. فلسطيني يروي مأساة إخراج جثمان والدته في جباليا (فيديو)

روى سهيل المجدلاوي للجزيرة مباشر قصة انتشال جثمان أمه المتحلل من بين أنقاض منزل عائلته المدمر بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال المجدلاوي (48 عاما)، الذي يعيش مع 6 من أولاده وزوجته في بيت والده المدمر: “طلعت أهلي من تحت الردم بمساعدة أقاربي، واحنا قاعدين بنحفر يدوي طلعنا 11 شهيدًا ومن ضمنهم أمي، لقينا بداخلها عامود (خرساني) واقع على جسمها”.

وتابع “قعدنا نسحب في أمي من تحت العامود وما قدرنا، والدفاع المدني لم يكن لديه المعدات اللازمة، جبت مطرقة وزنها 2 كيلو وبدأت بالتكسير وجيت أسحب أمي ولقيتها لما سحبتها 3 شقف (قطع).. أنا تعبان وحزين وأنام بين الأموات”.

“وين بدنا نروح”

من جانبها، قالت الابنة هالة المجدلاوي، إنها تتمنى أن يعود منزلها بأهله كما كان الوضع بالسابق، مضيفةً “كان منزل ما أحلاه ومرة واحدة كله نزل، صرنا ننام بالشوارع، وين بدنا نروح؟”.

وتسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 15 شهرا على قطاع غزة في دمار هائل في البنية التحتية وخسائر بشرية غير مسبوقة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

وقال المكتب إن عدد شهداء الحرب وصل إلى أكثر من 61700 شهيد، من بينهم ما يقرب من 18 ألف طفل.

وأشار المكتب إلى أن هناك نحو 47500 جثة وصلت إلى المستشفيات، فيما لا يزال هناك أكثر من 14 ألف مفقود عالقين تحت الأنقاض.

ودمر الاحتلال في هذا العدوان 450 ألف وحدة سكنية، من بينها 170 ألفا دُمرت بالكامل، و80 ألفا تضررت بشكل جسيم.